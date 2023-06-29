DTA 宣布啟動台灣nDX 新聞獎助計畫
即日起開放第一梯次獎助申請意向書收件
數位經濟暨產業發展協會 (DTA) 6月29 日舉辦台灣 News Digital Transformation (nDX) 說明會，啟動台灣「nDX 新聞獎助計畫」。
擔任「台灣新聞數位共榮基金」決策委員會召集人的 DTA 理事長陳正然致詞時表 示，DTA 長期以來即以推動台灣產業數位轉型為宗旨，近年來已經協助多個行業超過 一千家企業推動數位轉型，此次接受 Google 委託管理基金的初心與目的，也是希望藉 此推動台灣新聞產業與生態的創新與轉型，以期幫助台灣新聞機構有效駕馭全球快速 變化的產業環境。「nDX 新聞獎助計畫」經費來自 Google 資助的「台灣新聞數位共榮 基金」，目的在協助台灣新聞組織推動數位轉型與產業創新，與 DTA 的工作不謀而 合。對於 Google 願意挹注資金支持台灣新聞產業數位轉型，陳理事長表達肯定，也強 調 DTA 後續將會邀集多元利害關係人一起集思廣益，來推動相關工作。
DTA 副理事長、同時擔任基金諮詢委員會召集人的詹婷怡則指出，台灣的數位基礎建 設，如無線寬頻接取良好完整，未來產業都必須在此基礎上結合數位科技，加速轉型 的腳步，以提升產業競爭力。透過「nDX 新聞獎助計畫」，台灣新聞媒體正可善用此 種子資源，展開轉型與創新之旅。
「nDX 新聞獎助計畫」的獎助宗旨為，協助台灣的新聞組織創造具經濟價值與潛力之 創新應用或轉型專案，或有助台灣新聞產業、新聞生態發展之數位或創新應用專案。 獎助計畫提供三大類型獎助：基本專案（獎助經費上限為新台幣 150 萬元）、標準專 案（獎助經費為新台幣 150 萬元以上至 500 萬元）、影響力專案（獎助經費為新台幣 500 萬元以上至 1,000 萬元）。申請者基本資格為在台依法設立的法人組織，包括營利 與非營利組織、學術機構等。
有意申請獎助的新聞組織，可於即日起至 7 月 15 日期間透過 nDX 新聞獎助計畫網站 https://ndx.dta.tw/ 先提交申請意向書 (Expressions of Intention, EOI)，以便計畫管理團 隊提供相關協助。
申請者送出意向書後，即可開始撰寫專案計畫書，並備妥相關申請文件後，於 2023 年7 月 31 日至 8 月 13 日的正式收件期間，透過 nDX 計畫網站 https://ndx.dta.tw/完成申 請程序。包括線上填寫申請者基本資料，並且上傳專案計畫書、組織設立登記證明文 件、可證明目前為正常營運之財務文件或切結書、申請內容無侵犯他人權利之智財聲 明書等應備文件。DTA 將邀請具新聞、數位科技、經營管理專業之獨立評選委員，根 據對台灣新聞生態系之影響 (Impact on Taiwan’s news ecosystem) 、創新性 (Innovation) 、多元包容性(Diversity & Inclusion) 、分享性 (Inspiration) 、可行性 (Feasibility) 及預算合理性 (Reasonable Budget) 等評選重點，評選出最具商業潛力與意 義的獲獎助專案，給予獎助。
有關「nDX 新聞獎助計畫」的更多資訊，請參見計畫網站 https://ndx.dta.tw/。