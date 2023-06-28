施耐德電機永續學院開放報名！

免費課程提供專業知識與技能訓練 助力企業邁向淨零排放

能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric近日宣布其永續學院（Schneider Electric Sustainability School）現已開放報名，此為一系列免費的數位平台互動課程，旨在為企業和專業人士提供完善的永續知識和技能訓練。施耐德電機永續學院先前已在內部執行，員工透過課程不僅熟悉永續概念與解決方案，更成功協助生態系合作夥伴邁向去碳化（Decarbonization）。現課程對外開放，期望助力各規模企業與單位跨出永續的第一步。

去碳化是企業成長的最佳機會

2015年《巴黎協定（Paris Agreement）》通過後，全球掀起了減少碳排的熱潮，最近Gartner調查也發現，87％的企業領導者未來兩年將增加永續發展支出。台灣為了在2050年達成淨零排放目標，年初也三讀通過《氣候變遷因應法》，將正式啟動碳費徵收機制。儘管政府與企業都日漸重視減碳，但知識與技能未必能跟上永續承諾，因此需仰賴具備永續專業知識的合作夥伴。

施耐德電機將永續作為業務核心，以積極協助地球與社會減少碳排為使命，因此以電力4.0（Electricity 4.0）為核心設計永續學院，協助合作夥伴經由S-D-D企業永續發展路程，透過制定戰略（Strategize）、數位化（Digitize）、去碳化（Decarbonize）的步驟邁向淨零減碳。此外，中小企業（SMEs）常缺乏設定永續目標、衡量碳排的知識與工具，施耐德電機希望透過永續學院全方位的課程訓練，幫助中小企業熟悉能源效率、再生能源、循環經濟及永續交通等主題，將永續學院課程分為以下三個章節：

章節一：了解永續發展與相關風險（現已開放報名）。學員將透過課程學習永續發展的基礎知識，包含科學背景和術語，以及ESG對企業的重要性。

章節二：作為企業應如何採取永續行動（2023年Q3開放）。進一步引導學員制訂減碳策略，並介紹簡單好用的工具，讓中小企業知道如何為自身及顧客減碳。

章節三：透過永續技能增加商業機會（2024年Q1開放）。帶領學員將課程中的關鍵知識與工具融會貫通，並開始將理論應用到行動，實踐永續目標。

施耐德電機合作夥伴永續發展主管Sorouch Kheradmand表示：「施耐德電機永續學院是重要的一大步，它證明永續發展不僅對地球有益，也可以促進企業成長、從根本上提升企業表現。我們很自豪開放線上課程，教育並鼓勵專業人士與企業實踐永續。我們相信透過教育能推動變革，且是創造永續未來的關鍵。」

欲了解施耐德電機永續學院，請見官方網站。