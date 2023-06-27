新北市啟動AI系列電商課程 三大引擎助新北企業引爆商機

新北市政府為協助中小型企業導入電商化銷售模式，「新北電商學院」於6月27日起開始報名。今（112）年電商學院推出三大引擎，以AI應用等「基礎課程」、導入電商平台的「進階課程」，並邀集34位專家學者組成顧問團提供「1對1諮詢輔導」，逐步引導業者強化電子商務能力，提升新北企業競爭力。

新北市經發局長何怡明表示，近年物聯網發展迅速，電子商務以及數位轉型儼然成為全球趨勢，經發局持續推出「新北電商學院」課程，協助企業降低進入門檻、解決人才痛點。今年更因Chat GPT引發產業新革命，為協助企業接軌新科技，新北電商學院新增AI運用培訓等課程，協助業者進行更有效的廣宣內容製作與行銷、客戶服務，深入瞭解消費者的需求與喜好，提升新北電商競爭力。

「基礎課程」推出5大主題，傳授時下最夯的電商應用工具，如A I 數位工具應用、網紅合作、社群行銷等，更邀請11大品牌御用行銷顧問，包含曾替知名雜誌製作歷年最高觀看次數影片的業師-武敬凱，講授社群文案、影片行銷實作工作坊；攜手亞馬遜全球開店、蝦皮大學、官網電商等3大電商平台推出「進階課程」，從品牌定位、關鍵字及廣告精準投放、破解流量等關鍵秘訣，並提供直播帶貨等實戰演練課程，晉升電商操作技能；並為解決在電商操作上的盲點，提供學員「1對1專業顧問諮詢」，由各相關領域顧問根據學員痛點有效指引方向，引領新北企業一站式無痛數位轉型。

過往的新北電商學院學員「URBANER奧本電剪」，透過進階顧問諮詢，優化多元行銷策略，擴充原有日本、美歐市場；另風靡歐美MIT（台灣製造）無毒泡泡玩具「和盛企業」，參與新北電商培訓的亞馬遜進階課程，透過進階品牌行銷，過去3年不受疫情影響，成功拓展跨境市場。

新北電商學院電商培訓課程，包含5大主題10堂基礎課程、3大主題進階專班，總共102個小時，即日起開放報名，並於7月20日至10月19日開課，依據課程屬性規畫互動式線上直播或實體課程。為協助企業精進電商操作技能，進階專班將以營隊式培訓學員精實成長，限額40家企業，額滿為止。詳細課程資訊與其他輔導資源，可至新北電商學院官網（https://www.ntpceasygo.com.tw/index.html）查詢。