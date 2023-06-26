2023臺南國際綠色產業展 獲國貿局新展輔導有成

深耕綠色產業、邁向低碳永續未來，掌握南臺灣綠色產業商機！第二屆2023臺南國際綠色產業展，由經濟部國貿局指導，工商時報主辦，榮獲經濟部國際貿易局「輔導業者在臺辦理新展」計畫肯定，以實體與線上展合併的展覽方式呈現。根據展出成果統計，今(2023)年實體展的觀展人數達8,206人，現場成交商機6千萬元；線上展到站參觀達9,959訪次，虛實整合，增加並延長展出效益。

2023臺南國際綠色產業展展出攤位較去(2022)年成長近3成，圖/翁婉茹

在實體展的展出統計方面，回顧為期三天5月24-26日在大臺南會展中心舉行，共80家參展商，展出216格，國內211格、國外參展商5格，包括德國、比利時、南非、新加坡、香港等5國。觀展人數達8,206人；其中，以台南占最多49%，其次為高雄/屏東18%、台北/新北/基隆12%，其餘為其他縣市和國外參觀者。

該展連續兩年榮獲國際貿易局輔導計畫肯定，兩屆展出數字明顯成長。比較去(2022)年攤位170格，今(2023)年成長近3成，達216格；去(2022)年參展商家67家，今(2023)年成長2成，達80家；此外，去(2022)年觀展人數6,846人，今(2023)年成長2成，達8,206人。主辦單位透過累積第一屆參觀者資料和宣傳知名度外，今年展期擴大開辦6大主題專業研討會的場次和規模，有ESG、凈零碳排、智慧儲能等熱門議題，邀請多達30位重量級講師，共650人出席參加，也是吸引全台各地專業人士前來的主因之一。

展期擴大開辦專業研討會的場次和規模 ，是吸引全台各地專業人士前來的主因之一，圖/翁婉茹

觀展人數主要行業別方面，主要來自環保、綠能、光電、能源、應用材料、科技工程、高科技、精密工業、電機、電信、投資金融、鋼鐵/營造、汽車業、公協會、學校單位等。觀展人的職稱以公司負責人、中高階主管、工程師、研究員、技術員、業務、專案管理等為主。展出內容除具商業和產業價值外，因相當具有知識與學習性，展期有五所來學校團體預約，參觀能源局(工研院)等攤位。

另為期一個月的線上展，120家參展商在線上展展出，涵蓋八大主題。統計到站參觀達9,959訪次，線上展網頁瀏覽量44,836次。線上展參觀者可透過參展商的簡介、產品型錄和影片了解展出內容，並且可與廠商留言互動。

虛實整合，增加並延長展出效益，圖為士林電機於線上展的攤位展出截圖

該展由臺南市經濟發展局、大臺南會展中心合辦，協辦單位有：中華民國太陽光電發電系統商業同業公會、台灣環保暨資源再生設備工業同業公會、台灣綠色科技產業聯盟、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、財團法人台灣碳權交易推廣協會、財團法人塑膠工業技術發展中心、臺南市總工業會等。

「臺南國際綠色產業展」展區規畫包括：綠能發電區、節能與環保設備區、智慧儲能應用區、電動車與電池區、循環經濟區、零碳及減塑區、綠建材區、政府與學研區等八大主題，提供參觀者第一手綠色產業訊息，打造成為南台灣指標性綠色產業交易平台與盛會，官網：cec.ctee.com.tw/green/查詢，或搜尋「綠色展」；2023展出成果短片 https://youtu.be/HZhrhUfpKO8。