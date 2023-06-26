城市深度脫碳 對於實現全球氣候目標至關重要

丹佛斯在最新發布的《城市脫碳路徑圖白皮書》中具體列出城市邁向深度脫碳的新路徑。針對推動建築、交通運輸的節能減排以及跨行業耦合發展可縮小城市溫室氣體排放差距的一半，將全球氣溫上升控制在1.5°以內。城市碳排放量占全球碳排放量的 70%，對於減緩氣候危機扮演重要角色。

城市減碳是巨大且重要的課題，有加速之必要性與迫切性，以實現深度脫碳。為應對這一挑戰，丹佛斯6月26日發布的一份新白皮書中，清晰地列出實現綠色轉型之可行途徑。該白皮書顯示了目前各部門之能源效率與電氣化措施如何能夠立即減少碳排放並加速城市的綠色轉型。

丹佛斯集團總裁兼首席執行長方行健(Kim Fausing) 針對《城市脫碳路徑圖白皮書》內容表示，如果不加快推進城市深度脫碳，我們就無法實現《巴黎協定》目標。通過城市規劃淨零策略為加速綠色轉型提供更多的可能性，好消息是運用現有具成本效益之能效技術能夠充分降低碳排放以實現全球氣候目標。 而這些技術已經被採用，例如丹麥南部森訥堡的零碳項目(ProjectZero)，但現在必須在全球範圍內更廣泛地被採用。

隨著全球人口繼續激增，在2050年將達到100億1，預計城市人口占總人口比為70%。 以目前情況來看，隨著能源需求的持續增長，二氧化碳排放量也將隨之增長，恐難達到2015年各國簽署《巴黎協定》(Paris Agreement)訂定的全球升溫控制在1.5°C 之目標。

在丹佛斯的《城市脫碳路徑圖白皮書》中可以看到透過經過驗證的資料包括國際能源署 (IEA) 最新數據來說明為何需要採取行動與可行方案，並強調如何實現氣候目標的解決方案確實可用。

[1] 國際能源總署 2050淨零分析報告

丹佛斯在最新發布《城市脫碳路徑圖白皮書》重點摘要

• 城市能源效率對於全球脫碳至關重要。如果歐洲、美國和中國所有城市區域建築物的供暖和製冷系統進行節能改造，將為《巴黎協定》1.5°C溫控目標貢獻20%。

• 車輛電氣化發揮重要作用。城市交通的電氣化，無論是私人(輕型)還是公共(重型)，對於實現氣候目標至關重要。如果歐洲、美國和中國所有城市區域實現私人和公共運輸電氣化，脫碳率可達到28%，以實現《巴黎協定》目標。

•提升效率可以加速交通運輸電氣化。無論是乘用車、重型車輛還是海上運輸，透過效率措施可使用更小的電池，從而減少原材料需求，同時也可降低對充電基礎設施的需求，並提升車輛效率和續航里程。

•推動建築、交通運輸的節能減排及跨行業耦合發展可縮小城市溫室氣體排放差距的一半。

此份白皮書為「實現城市脫碳」帶來的機遇提供全面觀點，使全球市長、地方決策者和城市規劃者可以深入了解減少城市碳足跡的主要驅動因素與具體路徑圖，同時也探討了現有技術如何為市民帶來生活改善，並且讓我們的經濟更具競爭力以及創造就業機會。

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