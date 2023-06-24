新世代Cirrus Logic專業音訊轉換器系列 打造真實原音重現的音訊體驗

音訊領域權威思睿邏輯Cirrus Logic（Nasdaq: CRUS）21日宣布推出全新系列專業音訊產品，以高還原度音訊轉換器，提供製造商設計人員客製化產品。全新設計的Cirrus Logic Pro音訊轉換器系列，引領業界推出高性能、低功耗類比數位（A/D）轉換器，今年也將推出數位類比（D/A）轉換器及音訊編解碼器。Cirrus Logic專業音訊產品，透過製程優化類比性能與數位密度，提供世界頂級性能、領先業界的低功耗、並提供混合增益控制等系統級強化功能，以解決業界常見的音訊問題。

Cirrus Logic編解碼器及通用產品總監Eddie Sinnott表示：「Cirrus Logic團隊對音訊（Audio）充滿熱情，新構建的Pro Audio系列最真實重現從樂器到人耳的聲音體驗，也就是真正通透、原音重現。Cirrus Logic全新高性能Pro Audio系列，讓客戶能夠更輕鬆設計動聽的個人化產品，在市場上脫穎而出，同時也確保客戶享有最頂級的工程與客服支援。」

Cirrus Logic CS5302/04/08P 類比數位（A/D）轉換器

首批推出的產品是一系列三款A/D轉換器，可提供通透的音訊轉換。Cirrus Logic的CS5302P立體聲A/D轉換器、CS5304P 4通道A/D轉換器和 CS5308P 8通道A/D轉換器，可用於數位混音器、USB錄音界面、家用音訊和音視訊接收器，合成器、DJ混音器和擴大器等樂器，以及視訊錄音和汽車應用等。此幾款轉換器採用簡單控制方案，加上單電源軌架構與靈活的時脈配置，可輕鬆整合至各類產品，適用於所有市場。

數位混音系統的設計製造龍頭，其產品常用於現場活動音響、裝置藝術、DJ表演、廣播和錄音中的公司- Allen & Heath董事總經理Robin Clark表示：「非常期待Cirrus Logic全新專業音訊系列產品，新系列的表現一如既往般出色，該公司持續讓設計師有空間設計出差異化產品。低延遲對於現場舞台混音非常重要，前代產品的低延遲表現就讓我們讚賞有加。如今有了低功耗以及新的混合增益控制，可以善用這些關鍵功能來強化未來的產品。」

混合增益控制解決前端增益的複雜性

相較現有解決方案，Cirrus Logic的混合增益控制重新定義麥克風前端增益設計，以減少爆音並簡化客戶的系統設計。透過將類比和數位增益狀態置於同一個裝置，兩者之間的增益可相互匹配，此功能讓客戶可延用現有的麥克風前級放大器設計作為產品特色，同時又降低整體系統的複雜度。混合增益控制適用於採用麥克風前級增益控制的所有客戶，例如數位混音台和數位音訊工作站的USB錄音界面，以及其他應用。

無論是在工作室或在家中，重新設計的Pro Audio系列都可在25mW/ch功耗內提供優異性能。推出32 bit解析度的A/D轉換器，支援差分式類比輸入，採樣率可達768 kHz。這類A/D轉換器使用五階多位元三角積分調變器（sigma-delta modulator），加上數位濾波和降頻，因此CS5302P的動態範圍可達126dB，CS5304/8P的動態範圍則可達123dB。以上產品的總諧波失真加噪音（THD+N）均低於-110 dB。

CS5302/04/08P 類比數位轉換器的樣品即日起可供訂購，而轉換器的控制與設定可透過Cirrus Logic開發的 SoundClear Studio軟體進行，該軟體可於www.cirrus.com 下載。數位類比轉換器及編解碼器則將於12月提供樣品。