農委會林試所引進高效能伐竹機具 提昇效能助產業技術升級

台灣南部擁有豐富莿竹林資源，竹產業曾為山村帶來豐厚經濟收入，然而經濟轉型，竹產業風光不再，竹材需求萎縮，加上竹農年邁凋零，伐竹技術停滯落後，無法吸引年輕勞動力參與，只能放任山林枯竹漫生，缺乏市場競爭力。

行政院農委會提出「新興竹產業發展計畫」，具體措施之一在引進高效能伐竹機具，從大幅提升採收效能著手，藉以增加青年回鄉投入竹產業的意願。川連國際攜手擔負提升伐竹技術任務的農委會林業試驗所，共同引進瑞典專業名廠伐竹機頭，近期已在林業試驗所六龜研究中心完成裝機作業，正式啟動竹產業技術升級新紀元。

川連國際指出，莿竹砍伐作業包含去刺枝、砍伐及造材切斷，現行傳統作業均靠人工施作，既費力耗工又危險，導入機械伐竹後效能可大幅提昇；再者，採用機械採收，竹農操作較為安全、輕鬆、有效率，有利於吸引年輕人投入，協助解決產業缺工問題。首波裝機作業以進口伐竹機頭與既有挖土機(俗稱怪手) 組合方式進行，除導入設備外，川連國際同步引進原廠授權認證教育訓練課程，協助落實培育機具操作人才。

引進的伐竹機頭，從去刺枝、砍伐及造材切斷皆可一氣呵成，減少竹農勞力負擔，大幅提升伐竹效率。圖／川連國際提供

竹子是具備多元用途的最佳綠色材料 ESG永續發展潛能佳

農委會林試所博士林裕仁表示，竹材可全株被利用，從地下部之筍、地下莖、根及地上部之竹稈、竹枝及竹葉等全株任何部分，皆可被人們的巧思加工利用，早期人類的智慧對大地所提供這天然寶貴資材無絲毫浪費。

竹稈部分在利用上占最大比例，是最有價值部分。川連國際與林業試驗所合作，透過高效能伐竹機械的引進，收穫作業導入機械化，提升竹桿收穫技術與產能，達到規模經濟效益，可壓低產品成本與價格，增加應用市場，帶動下游需求回溫。未來市場崛起效益推波助瀾，農民投入種植與經營意願自然提升，優化竹桿生產品質，自然啟動產業正向循環。

至於加工過程產生的剩餘資材，可同時引進設備投入生質燃料(RDF, Refuse Derived Fuel)發電，達到竹產業零剩餘，也是提供綠能最具潛力的材料，符合ESG永續發展、淨零排碳潮流。