Acon-eco連展再拓充電站點 首度進駐雲嘉南濱海 實現低碳旅遊

「運具電動化及無碳化」是國發會2050淨零排放的關鍵策略之一，想要提高電動車使用普及率，充電站的便利性相當重要，特別是在觀光風景區也能隨時提供充電營運服務。連展電能(連展科技子公司)於2022年正式插旗充電運營版圖，今年6月在假日人潮如織的雲嘉南濱海國家風景區，新增設4處Acon-eco充電運營服務，分別是台南北門遊客中心站、台南馬沙溝濱海站、台南井仔腳鹽田站以及雲林口湖遊客中心站，民眾可以邊停車邊充電，讓低碳旅遊更輕易實現。

雲嘉南濱海國家風景區有自然生態觀光資源、豐饒的農漁養殖業，發展出有別他處的美食小吃與沿海風情，每年吸引眾多遊客前往，Acon-eco第一個設置在觀光風景區的充電運營服務據點，就選在雲嘉南濱海國家風景區，共4處新設充電站，方便民眾停車即時充電，下車遊玩回來取車，就能充飽電再上路，旅遊興致不中斷。即日起至6月底，促銷期間免費充電(原價8元/度)，歡迎舊雨新知把握端午連假，實現低碳旅遊。

致力低碳永續未來，實現低碳綠能生活圈

連展科技追求乾淨能源、生態環保、循環經濟的核心價值，積極為低碳環保盡一份心力，推出Acon-eco充電運營服務，目標今年要在全台佈建至50個據點，且充電站的佈建位置以貼近民眾需求為主，在人車多的市區、公路交流道旁、社區大樓，甚至進駐觀光旅遊景點，為實現低碳綠能生活圈盡一份心力。

Acon-eco建構停車即充電的服務，搭配車主手機APP使用，可隨時查看停車充電位的即時使用狀態，讓消費者體驗最佳充電運營服務。端午假期為回禮券，民眾可上官網查詢活動內容，官網連結 https://www.acon-eco.com