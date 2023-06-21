論壇討論綠能需求龐大　聚焦解決企業購電瓶頸　

台灣經濟以出口為導向，在全球淨零路徑的大趨勢之下，台灣企業普遍面臨來自客戶端的要求，必須加速提高使用再生能源的比重。然而，企業在試圖採購綠電時，面臨諸多困難。如何促使台灣的綠電交易市場健全化，是一大挑戰。

《2023綠電交易高峰會》針對國際趨勢、台灣政策、產業界能源轉型挑戰、綠電與地方的共生等議題，產官界齊聚共商解方。行政院副院長鄭文燦指出，歐盟CBAM 10月開始第一批實施，將影響國內產業。而經濟部的目標是持續增加綠電發電量，預定2025年再生能源的裝置容量達到29GW（百萬瓩），其中風電將達到5.6GW。而在綠電交易層面，鄭文燦表示，政策面將協助企業透過CPPA（企業購售電合約）採購綠電，目標是讓綠電價格合理化，並讓中小企業也買得到綠電。至於即將掛牌運作的環境部，業務也將包含我國的碳費機制，將公布碳費標準，以用電大戶、碳排大戶為徵收對象。

經濟部長王美花則表示，經濟部持續協助中小企業用平價買到綠電，措施包括成立綠電團購機制，讓服務業或房客也買得到綠電。針對許多企業抱怨買不到風電的問題，王美花則指出，離岸風電開發商為國際廠商，看重長期收益，如出售綠電給規模較小的客戶，需加上擔保費用，會導致綠電價格提高。為了解決此問題，經濟部於6月6日核定了政府擔保機制，由綠色建設基金擔保買家，輸出入銀行負責執行，目標即是為了降低企業的負擔。至於綠電憑證的「電證合一」制度，王美花則表示，將持續思考是否改變現行制度。

在國際趨勢的觀察層面，歐洲在台商務協會理事長尹容致詞。他表示台灣過去一年雖然開放了第三座離岸風電場，並修訂《再生能源發展法》，規定新建築物應安裝屋頂太陽能板等。但尹容也指出，台灣的其他監管環境仍然在阻礙進展。例如，陸上風能的環境影響評估要求從250米增加到500米，影響了估計正在開發中的50％陸上風能項目，這進一步增加了開發商獲得項目許可的不確定性。這導致一些離岸風電場開發商考慮退出台灣市場，因為與其他國家相比，條件不再具有競爭力。

RE100主席Sam Kimmins則表示，RE100成員的總綠能需求，是台灣年用電量 1.5倍，這顯示出企業對綠能的龐大需求。他認為，台灣持續走在正確道路上。他表示，隨著交通和工業設備電氣化，持續到未來7年，電力需求將增加超過兩倍，這將為基礎設施帶來重大挑戰，但也將帶來無數機會。

Bloomberg NEF亞太區研究總負責人Ali Izadi在演講中指出，能源轉型科技的投資逐年成長。2022年，投資金額首度突破1兆美元。對於綠能科技的投資持續成長，在過去5年間，風能和太陽能均化能源成本的全球基準，首度低於新型熱電廠。他認為，購買大量綠電仍是能源轉型的基礎，而企業必須持續與當地政府溝通互動，才能確保擁有各種購電選項。

經濟部標檢局組長黃志文則指出，經濟部目前正推動「綠色租賃」，也就是由房東主動購買綠電，再轉售給承租戶，以便解決租戶無法購買使用綠電的問題。他表示，未來垂直整合完成後，將有效提升商辦大樓內中小企業的綠電使用率，讓部分企業有機會達成100％使用再生能源。

針對租戶使用綠電議題，國泰人壽副總郭文鎧指出，辦公場合幾乎9成碳排都來自電力，因此許多辦公室租賃市場承租戶都希望使用綠電。他指出，大樓管理委員會可當綠電採購者，再把綠電分配給大樓的客戶，如此將有助推動綠電使用。

「每個機會都要把握！」中租策略長廖英智也表示，工商農業場域的太陽能發電設施案場已經相當普遍，所以中租開始往住家屋頂發展，但挑戰頗多。中租借助英國、新加坡的經驗，持續發展家戶型太陽能光電，期望能善盡企業社會責任。

臺北市政府環境保護局局長吳盛忠也指出，國外建築物牆壁與隔音牆，已有許多建置了太陽能板；此外，也有許多農場利用光電來除害蟲，使用多元方式推動太陽能。台北市清潔隊則因為大多位於高架橋下，因此開始利用高架橋隔音牆裝設太陽能板進行發電，先從公家機構做起來，實現「電力自發自用」。

事實上，在積極開發綠電的同時，發電設施與地方的共生，也是重要議題。能源局副局長李君禮指出，開發綠電時，一定要顧慮社會的觀感，好好與在地社區好好溝通。如何化解在地民眾在認知、觀感上的疑慮，是最重要的前置工作。台電總經理王耀庭也表示，台灣可以發展陸域風電的地區，幾乎都已飽和，其他地方則有噪音問題。但政府已取消沿岸才能展風電的限制，只要是台灣領海，都可發展。他強調，發展綠電一定要讓利給地方民眾，發展周遭的共榮區，才是長久之計。

台灣離岸風電產業協會理事長林雍堯則指出，台灣離岸風電發展正面臨4大瓶頸，包括：餘電供應風險、轉供程序冗長、備用供電容量，以及綠電買方信用評等。他舉例：台灣的零元競標機制，對企業綠電採購契約（CPPA）可融資行性要求嚴謹，導致多數企業購電不易。林雍堯認為，為了解決這些瓶頸，針對現有的綠電轉供制度，可以調整台電餘電制度，增加保底收購。針對綠電買方的信用評等，則建議由公股銀行協助。林雍堯也建議台灣建立新的交易制度，例如仿效歐洲市場，開放日前綠電交易市場或即時交易市場。或是仿效日本市場，採用電證分離的VPPA虛擬購電契約。

台泥儲能科技能元超商副總經理黃義協指出，台泥除了推動EARTH HELPER減碳永續行動倡議，在創能方面，則在風力、光電、海洋發電、地熱等領域同時並進。此外，台泥也發展微電網與儲能，配合用電大戶進行削峰填谷提高電力使用效率。

啟碁科技永續長林夢如則表示，根據全球可持續發展倡議（GeSI）的估計，新的資通訊技術將顯著降低能源消耗，從而每年至少減少2億噸的溫室氣體排放量，使資通訊客戶更接近實現自身的碳減排目標。而啟碁本身為降低碳排，在各地的廠房均增設自發自用的太陽光電，積極導入綠色電力。

雲豹能源總經理趙書閔建議企業進行能源轉型的方式，包括設置再生能源設備、購買再生能源電力、建置儲能設備、繳納代金等四種。企業如有來自供應鏈的綠電使用需求，可以透過自建太陽光電設備，也可將土地或屋頂出租給綠電開發商。

台灣氣候聯盟秘書長彭啟明指出，指出，全球氣候科技投資約820億美元，台灣應投入發展相關商機。未來台灣應把排碳的成本內部化，未來才有合理的綠電價格，讓產業有正向的循環。