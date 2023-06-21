工業局舉辦112年「圖利與便民區辨諮詢」廉政治理研討會

低碳轉型、法遵同行 中區場6月20日工業區環境保護中心登場

經濟部工業局於6月20日在工業區環境保護中心，舉辦112年「圖利與便民區辨諮詢廉政治理研討會-低碳轉型、法遵同行」中區場次，邀請中部地區工業園區廠商、公（協）會理事長及政府機關主管等產官界各領域代表100人一起參與，從「簡政便民」、「法令遵循」、「公私協力」、「永續經營」的角度，透過公私部門的研討交流，凝聚雙方合作目標共識。

為延續經濟部111年推動「企業服務廉政平臺」，並深化既有服務功能與實質效益，工業局於去（111）年12月7日率先成立「企業服務廉政平臺-聯繫中心」，加強機關與廠商雙向互動交流，提供圖利與便民的區辨諮詢服務，爰藉由本次研討會活動，亦讓廠商瞭解該平臺中心優質的服務內容，彰顯工業局積極協助企業解決問題，促進產業發展及提升行政效能之決心。

研討會由臺灣臺中地方檢察署襄閱主任檢察官詹常輝及中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司致詞揭開序幕，接續由工業局周崇斌主任秘書及經濟部政風處吳滄俯處長，分別就「工業區低碳轉型之簡政便民服務」及「促進低碳轉型-提升行政效能、破解圖利與便民迷思」等議題說明政策利多及專題演講，同時特別邀請台塑企業總管理處安全衛生環保中心黃溢銓副總經理，就「法規履行、守法治理、反貪腐機制，實踐低碳願景」進行標竿經驗分享。

隨後綜合座談由工業局周崇斌主任秘書主持，邀請中華民國工業區廠商聯合總會賴博司理事長、經濟部政風處吳滄俯處長、教育部國民及學前教育署李秀琪專員、彰化縣警察局鹿港分局黃元宏組長、台灣電力股份有限公司吳昆穎副處長等公私部門代表，分別就「工業區內設置非營利幼兒園及職場互助教保中心後續維護」、「彰濱工業區出入口交通改善之便民措施」及「提升工業區供電品質及加速研議設置變電所」等議題，與現場來賓進行意見交流，促進公私部門對話機會，強化行政透明與園區廠商良善治理，型塑公私雙贏契機。

本次研討會針對企業面臨之困境或問題，提供機關業務相關的興革建言進行深度研討，透過與企業雙向交流，瞭解企業經營之實際需求，積極推動簡政便民措施及提升行政效能，未來工業局將持續藉由「企業服務廉政平臺-聯繫中心」機制，提供各項有感的簡政便民服務，並協助企業落實法遵與誠信治理，促進國家與企業永續經營。