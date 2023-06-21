三亞科技ESG顯示器應用獲三項新型專利

企業永續是三亞的理念，創新永續是三亞服務社會的關鍵能力，因此智慧財產權被視為是本公司最重要的資產之一。我們重視自己的智慧財產也尊重別人的智慧財產，透過內部積極的腦力激盪活動：一方面鼓勵員工創新、致力於創造優質智慧財產，藉此優化競爭優勢，提升企業的永續獲利能力；並維持公司及股東的最大價值與利益。

三亞科技董事長黃紹綸表示：我們依循聯合國永續發展目標 (Sustainable Development Goals，簡稱 SDGs) 17項目標與公司永續策略，三亞科技將 SDGs 融入了組織管理及新ESG產品研發中，擬定短、中、長期目標，追求永續發展。有鑑於此，三亞已於今年美國洛杉磯SID Display Week 2023展示出三種新創的節能減碳新產品，包括：Net Zero Carbon Display、Hybrid Display、和Brand Display，並一舉取得三項經濟部智慧局新型專利，預期將彰顯新顯示器的未來風潮，以期在節能減碳中持續完成公司各階段的目標。

（一）「Net Zero Carbon Display」

當綠能供給三亞的LETS系統板時，可以激發出發電波長給帶有Photocell的各種攜帶式或固定式的顯示器，並讓此種顯示器可以不用自帶電池便能運作，除了減少電池的污染外，還能促使消費者使用更多可以戶外充電且市內也能快速充電的顯示器產品。

（二）「Hybrid Display」

在一體式的混合型顯示器外觀下，我們採用了一大兩小的顯示器在共平面下共同運作，當Hybrid Display前面沒有使用者的情形下，可以關掉大顯示器，並只讓小顯示器常時運作，可大幅節省能源，並由小顯示器負責繼續提示下一個使用者各項必要資訊。

（三）「Brand Display」

顯示器關閉的同時，其顯示器的表面在環境光照射下，在不用電力驅動的情形下可以自然顯現已經制定完成的字串或Logo，並隨著顯示器開啟後，其字串或Logo將被隱藏成似乎不可見。如此可以讓顯示器在維護的關閉過程中對使用者進行提醒作業中，也仍舊可以展示企業的品牌象徵。

通過三種新型專利的技術導入，除了可以改善人們的生活品質外，並促進人們使用三亞顯示器的同時也是在做節能減碳愛地球的貢獻。