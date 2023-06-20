三隆齒輪巨資打造世界級綠能廠房及太陽能電場綠色製造一級棒

三隆齒輪創立於1960年，擁有多項世界最先進的齒輪加工及量測設備，產品包括產業用各種精密齒輪及齒輪箱設計及製造，外銷全球30多個國家，其中塑膠機械齒輪箱市占率高居全台之冠。

三隆齒輪的齒輪加工模數範圍，從2到50，最大外齒加工3.8米，最大內齒加工2.8米，齒輪精度可達JIS 0級、DIN 4級，廠內各項設備共100餘台。座落在台南科技工業區的廠區佔地一萬多坪，在ESG風潮下，近年又陸續投資十億多元建造世界級的綠能新廠房，並耗資1.3億興建太陽能電場以迎合節能減碳綠色製造趨勢。

2022年三隆齒輪精心綠化的廠區榮獲全國環境綠美化首獎及多個國內外獎項和國際認證，如台灣精品獎、國家磐石獎、德國紐倫堡金牌獎、交通部雪隧之光和總統頒發台灣之光獎及ISO 9001認證、ESG國際認證、航太品質管理認證…等。

三隆齒輪除了積極致力產品創新研發及開發國際市場，並與德國西門子合作加強智慧化生產及提升品質管理，以滿足客戶對齒輪高精度及交貨期的要求。此外，亦積極投入各項社會公益活動，以贊助教育機構、慈善團體、提供物資…等方式回饋社會，多年來的努力，三隆已成功建立自有品牌形象，成為許多國際知名企業的主要供應商。

展望未來，三隆齒輪將持續致力技術提升，提供高精度、高品質、高附加價值的優質產品，與客戶攜手迎接挑戰，開闢美好新局面。

三隆齒輪塑膠機械齒輪箱市占率高居全台灣之冠。圖/ 三隆齒輪