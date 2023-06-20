大世科與台灣賓士共創AI服務新境界

大世科AI對話機器人完美提升VIP體驗旅程地圖

「鋼鐵人」電影裡的AI助理Jarvis從銀幕走向現實！大同世界科技（TWSE: 8099，大世科）總經理黃文宏表示，我們即將進入一個AI智慧服務新時代。憑藉自然語言理解（Natural Language Understanding，NLU）技術和ChatGPT的整合優勢，我們最新研發的高度擬真對話機器人：ibo.ai，已從原先的客服型機器人搖身一變成為服務產業數位顧客體驗（Digital Customer Experience，DCX）的貼心代言人，並且透過結合智能語音（ASR & TTS）、客戶關係管理系統（CRM）、客戶數據平台（CDP）、智能推薦運算等科技，大世科也能夠在應用服務領域協助客戶串連整體顧客旅程地圖，滿足VIP顧客在每個細微環節中的即時需求，在此我們也將新型態的「ibo.ai」成功導入賓士車主服務，協助台灣賓士運用AI科技提升服務品質。

台灣賓士引進智能AI對話機器人「Ms. Mercedes小梅」提升尊榮服務

2022年，台灣賓士推出了專為車主提供尊榮服務的「賓士暢行」APP，引進AI服務智能幫手「Ms. Mercedes小梅」，讓車主能享受更便捷的客服體驗，提升對品牌的黏著度。隨著年輕族群及科技新貴的車主人口不斷增加，大世科與台灣賓士攜手合作，將智能對話機器人嵌入於「賓士暢行」APP中，提供一種全新的即時客服管道，打造更多元的視覺問答體驗。「Ms. Mercedes小梅」上線至今，在其服務範圍內其回答精準度保持在97%以上，超過92％以上的問題都可以直接透過「Ms. Mercedes小梅」獲取協助，充分證明了智能幫手小梅在賓士車主心中的高人氣，也使得客服人員得以優先服務緊急需求的尊榮車主。

台灣賓士「賓士暢行」APP引進智能AI對話機器人小梅提升尊榮服務。圖／台灣賓士提供

AI技術翻轉服務體驗，創造價值開拓商機

透過「Ms. Mercedes小梅」的解說服務與問答回覆中，賓士車主可以清楚了解各類會員的不同權益，也輕易解決了APP操作上的疑難問題，舉凡賓士服務車主的尊榮體驗或出行服務都可以透過智能客服獲得最迅速的解答。透過「Ms. Mercedes小梅」的問答服務，車主能夠更快隨時隨地提出預約賞車的需求，也可以於對談中，讓其了解車主的服務需要及所在位置，進而導引至適合的經銷商，解決車主問題的同時，並為經銷商拓展商機。

「Ms. Mercedes小梅」未來將透過大世科與Azure OpenAI Service的整合，變得更加靈活，發揮AI科技的優勢，「Ms. Mercedes小梅」將以不同面貌協助台灣賓士在不同的服務環節，添加更多的加值服務，為賓士車主帶來絕佳的客戶體驗。想像一下，賓士車主未來可以透過與「Ms. Mercedes小梅」對談，直接比較各種賓士車款的規格或諮詢價格，進而找出更適合的選擇。除此之外，「Ms. Mercedes小梅」亦可打破語言的障礙，以流利的多國語言，提供更便利的數位客服體驗。大世科與台灣賓士將攜手共同發揮AI的優勢，透過科技來將數位服務體驗提升至新層次，也是雙方的共同目標。

大世科ibo.ai創新AI技術整合，引領企業數位顧客旅程轉型

因為AI技術的演進，我們的眼界與想像空間被無限擴大。大世科與時俱進，將AI技術「ibo.ai」智能對話機器人與Azure open AI service完美整合，為服務產業客戶提供更完善的數位應用服務。因應客戶的需求，大世科運用自身發展多年的AI能量、資通訊整合能力與智能對話機器人串聯，整合包含真人值機平台、客戶數據中心及自動化行銷等服務，提供人機協作及自動化營銷完整解決方案。也協助客戶做體驗管理，包含顧客、產品、品牌經營等等，提供顧客旅程上的系統整合顧問與服務。大世科AI智慧服務整合專家，解決了客戶在複雜商品諮詢的人員經驗養成問題，縮短了客戶服務上線的時間，也提升了消費顧客對於商品與服務的選購意願，強化客戶在線上線下的整體服務流程滿意度；「ibo.ai」智能對話機器人的出現，不僅僅只是改變了客服問答服務的模式，更是在各個服務環節為品牌企業帶來最大的效益，成為各產業的最佳AI夥伴。