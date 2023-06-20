第八屆《WHATs NEXT》未來科技產業高峰會 7月19日盛大舉辦

全球人工智慧進入軍備競賽，AI正腳踏實地賦能台灣經濟與你我生活！

麥肯錫全球研究院預估，2030年AI產值將高達13兆美元，初估每年為全球GDP成長率貢獻1.2%。至於Verified Market Research的研究則指出，同樣到了2030年，AI晶片的需求將創造3090億美元的年產值，而2021年僅為100億美元，看得出來，在全球人工智慧正式進入軍備競賽後，已是台灣高科技與半導體產業的新春燕。

2022年底，OpenAI發佈免費機器人對話模型ChatGPT後，有小學生用來完成數學作業，有大學生拿來做SWOT分析報告，有網紅拿來撰寫社群文案，還有記者拿來自動生成報導的初稿！大家都驚訝於人工智慧的好處，已經真正能為你我常人所用。

文字之外，我們也看到AI在圖像處理上的大躍進。從Deep Fake到自動修圖，甚至生成3D影像或NFT作品，都是人工智慧遠遠超過工人智慧的表徵，大導演柯麥隆用將近二十年心血拍出阿凡達系列電影，但我們未來看到的阿凡達續集，還有夢工廠史瑞克與更多迪士尼動畫，會不會都是由AI自動完成的呢？人工智慧在繪圖上的運用，確實已經超越了科班水平，這是人工智慧對於內容創作的顛覆。

過去十到二十年，網路平台成為閱聽人獲取內容的首選渠道，我們從每天看三到四個小時的電視，轉變成為使用手機三到四個小時，但通路上的內容，仍然是由人產製出來的，也造就了YouTuber與直播主等新興職業。

未來如果海量的影音與文字內容，都是由人工智慧創作（AIGC），而大家都看得津津有味時，我們要深思的是，從音樂到繪畫，從新聞到影音，從流行文化到藝術創意，都不再完全由人類大腦主導了！機器的創作，或許會更有市場性，也更有未來性。

從toB到toC，人工智慧的進展，用了超過60年的時間。早在1956年，人工智慧就被確立為一門學科，當年的達特茅斯會議上，就誕生了第一代AI的研究者，但是誰能自在運用人工智慧，完成生活與工作上的需求？經過了一甲子時間，現在正是人工智慧「奇點」來臨的時刻。

行政院副院長陳其邁（現任高雄市長）蒞臨《WHATs NEXT》數位行動產業高峰會。圖／主辦單位提供

為了探討台灣人工智慧等新興產業發展方向，第八屆《WHATs NEXT》未來科技產業高峰會，將於7月19日台北遠東香格里拉大飯店（台北市敦化南路二段201號）二樓香格里拉宴會廳舉辦。本屆峰會由KNOWING新聞、幣特財經、鍶科技發起與主辦，已確認共襄盛舉的海內外產官學研領袖，包括宏碁集團創辦人暨智榮基金會董事長施振榮、陽明山未來學社理事長葉匡時、立法委員曾銘宗、立法委員邱臣遠、台大電機系名譽教授暨前科技部長陳良基、Google台灣董事總經理馬大康、華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章、台灣大哥大資訊長蔡祈岩、MaiCoin集團創辦人暨執行長劉世偉、Acer Gadget倚天酷碁公司總經理鍾逸鈞、環球睿視執行長蘇育民、台灣法律科技協會理事長江雅綺、矽谷橡子園創投原始合夥人林富元、歐萊德創辦人暨董事長葛望平、一卡通總經理鄭鎧尹、理律法律事務所初級合夥人熊全迪、國立臺灣大學資訊工程學系暨資訊網路與多媒體研究所副教授廖世偉、KNOWING新聞/幣特財經/鍶科技總編輯楊方儒，持續更新中的議程與貴賓講者安排，請參考峰會報名官網：https://www.accupass.com/event/2304200503121143129718