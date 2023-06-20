專家領路 助攻企業翻轉資安戰線

Fortinet Accelerate 2023台灣站圓滿落幕！智慧防禦成就台灣安全新未來

全方位整合與自動化網路資安領導廠商 Fortinet®（NASDAQ：FTNT）近月發表《2022年永續發展報告》，展現落實永續發展目標的亮眼成果。值得一提的是， Fortinet® 所舉辦於6月9日完美落幕的年度資安盛事–Fortinet Accelerate 2023台灣站「安全成就未來」，吸引超過400位產業界人士和企業決策者共襄盛舉。本次大會邀請Fortinet資安專家針對隨處辦公安全存取、雲端資安防禦、營運科技（OT）工控資安、網路環境安全性與資安事件調查分析等五大主題，分享最新的資安趨勢與部署策略方向，以及Fortinet守護數位世界的最佳實踐亮點。

Fortinet台灣區總經理吳章銘表示：「隨著數位轉型帶動駭客攻擊的黑色產業鏈快速升級，新型態的資安威脅也更甚以往。為了協助在關鍵供應鏈扮演要角的台灣企業強化數位韌性，Fortinet自去年起開始舉辦Accelerate 網路安全大會台灣站，帶領台灣各產業的資安專業人員從最新的威脅趨勢洞察出發，探索Fortinet解決方案『深度整合』的發展核心，全面守護企業網路安全。此外，Fortinet也落實永續治理，以領先全球的資安及永續思維，成就數位賦能的無限未來。」

雲世代關鍵資安策略！零信任與SASE解決方案賦能雲端安全存取

Fortinet於Accelerate 2023台灣站深度剖析當前全球與台灣的資安態勢及挑戰，指出隨處辦公已成為職場新常態。然而，工作型態的轉變卻讓網路環境變得複雜且邊界不明，導致企業面臨更加嚴峻的資安威脅。因此，全球各國與台灣皆開始倡議「零信任（Zero Trust）」架構，以確保關鍵機敏資訊的安全存取。如金融監督管理委員會去年底開始推動的金融資安行動方案2.0，要求金融機構逐步落實零信任，數位發展部更是將其列為2023年施政重點，顯見零信任架構已經成為台灣企業上雲至關重要的防禦利器。

為強化雲端環境的零信任實踐，Fortinet建議採行隨處辦公的台灣企業翻轉資安思維，轉型至橫跨雲地兩端的防護架構，讓用戶不論身在何處，都能實現一致的安全保障。Fortinet基於雲端原生環境建構的FortiSASE解決方案，透過軟體定義廣域網路（SD-WAN）連線能力及安全服務邊緣（SSE）的無縫整合，確保網路邊緣至遠端使用者間的連線安全與傳輸最佳化，並以FortiOS系統與FortiGuard人工智慧技術雙軸驅動，有效防範資料外洩事件發生。

Fortinet 台灣區技術顧問林裕祥解析雲世代關鍵資安策略，指出台灣企業應翻轉資安思維，轉型至橫跨雲地兩端的防護架構。

Fortinet獨家解密OT安全防護網五大關鍵要素，助台灣企業資安防禦思維再升級

隨著智慧製造、工業4.0的持續推進，製造、醫療、能源等台灣高度仰賴OT的產業正面臨日益高升的攻擊風險。有鑑於此，Fortinet也在Accelerate 2023台灣站獨家揭露OT組織克服現有資安痛點的五大核心關鍵，包含確保裝置連網的安全性、建立遠端資料存取的安全保障、以資安維運中心（SOC）完善端點管理、採用符合OT安全標準的智慧平台、選擇擁有廣泛解決方案組合的供應商等，助力台灣的OT組織決策者跳脫原有的資安思維，進而建構韌性安全的供應鏈環境。

面對OT環境不斷擴大的攻擊面，Fortinet 安全織網（Fortinet Security Fabric）透過高度整合的網路安全平台，搭配FortiDeceptor欺敵誘捕技術的威脅即時分析與風險緩解、FortiGuard安全服務的威脅情資匯集，以及由人工智慧與機器學習驅動的大數據分析技術，為台灣企業的數位基礎架構提供更全面、整合且自動化的保護。而Fortinet也將於7月6日舉辦Fortinet 2023 Security OT Summit「保衛工控，即刻守護」，深度剖析工控系統及關鍵供應鏈的最新資安趨勢，並分享Fortinet如何攜手產學合作夥伴，共同實現智慧製造與工業4.0的安全應用。

Fortinet 工控領域 OT 資安技術顧問曹仁賢解密 OT 資安五大關鍵要素，並分享 Fortinet 安全織網如何助力企業建構韌性安全的供應鏈環境。

Fortinet深化永續治理、打造ESG永續價值鏈

在發展技術創新的同時，構築永續發展的藍圖，並積極落實企業社會責任（CSR），也是Fortinet設定的長期目標之一。根據Fortinet最新發布的《2022年永續發展報告》指出，Fortinet不僅因創新與永續性兼具的網路安全技術、多元化的資安人才培育，以及永續價值鏈的建立，首度進入2022年道瓊永續指數（DJSI）榜單，更獲國際永續評比機構標普全球（S&P Global）所發行的2023永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2023）高度肯定。

在環境保護方面，Fortinet於2022年9月加入「科學基礎碳目標倡議（SBTi）」，目標在2050年前實現淨零碳排，同時落實資訊公開透明，遵循《溫室氣體盤查議定書》（GHG Protocol），完整發布範疇三12項與Fortinet相關的溫室氣體排放數據。

秉持著「提升能效、降低能耗」的永續理念，Fortinet以不間斷的產品革新，為客戶創造最大效益。2022年推出的FortiGate F系列商品平均耗能，相較上個版本大減近七成（66%）。而Fortinet在產品包裝上也展現綠色永續價值，2022年共出貨逾50萬個使用100% 環保材質的產品包裝盒。

Fortinet也持續向人才永續的目標邁進，實踐培育資安即戰力、擁抱多元、平等和包容（DEI）兩大承諾。Fortinet 網路資安培訓學院2022年不但為全球將近22萬人擴展網路安全技能、在台灣頒布近200張網路安全專家（NSE）資安證照，更預計於2026年達成培育100萬名資安人才的目標。Fortinet亦致力於促進多元、包容與平等的團隊組成，2022年的女性員工比例較去年成長近四成（39%），並同步成立DEI 委員會，展現多元共融的企業文化。