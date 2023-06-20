i郵箱攜手AI營運平台 推出企業餐食隨時取

新創AI營運平台夏酷科技、知名雲端廚房Just Kitchen共同協助企業福委，提供內部員工福利推廣CheerLife，透過i郵箱攜手推出企業餐食隨時取的服務，不僅提升企業內部安全性，讓員工的餐飲多樣化，提升採購便利性、隨時取的效率，符合現代人需求。

夏酷科技是一家專注應用和發展AI技術的創新公司，他們通過推出的QORE+平台服務，提供智慧化的加盟連鎖店家營運管理、營運優化和外送物流配送最佳解決方案，給餐飲業能夠更有效的運營和提供優質服務。Justkitchen作為知名的雲端廚房服務提供商，為企業和消費者提供高品質的餐飲服務和食品包服務，近年因服務品質和多樣化的餐飲選擇，深受廣大用戶的好評。另外，智采科技的專業技術和創新精神，讓企業能夠通過解決方案，輕鬆達到高效、便捷、員工服務。

服務架構模式。圖/業者提供

此次三方合作的目標是為企業員工提供一站式的企業食品與餐飲訂購服務，首間落地據點為智邦科技新竹廠區，結合夏酷科技、Just Kitchen和智采科技各自的專長，為企業員工帶來更便捷、高效的餐食訂購體驗。透過CheerLife x QORE+，員工能輕鬆選購多元的餐食，而借助AI營運平台的優勢，餐飲店家提供的服務選擇將更多元且符合個人口味，同時物流派送和i郵箱取貨服務的整合也將提升運送效率，讓餐點或食品包迅速送達到員工手中。

夏酷科技執行長林效誠表示，將不斷探索與更多企業夥伴合作的機會，為企業員工提供更多餐飲選擇和更好的訂購及取貨體驗，以促進餐飲訂購領域的創新和多樣性發展。他強調，這次合作只是開始，夏酷科技致力改進和提升服務品質，為企業員工提供更優質的工作環境和生活品質。