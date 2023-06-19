IP 內容實驗室《臺灣之光》系列4DNFT搶先展示

Web 3.0技術的產業應用為近期世界各國關注的焦點，「IP 內容實驗室」攜手合作夥伴進行「《臺灣之光》系列4DNFT未來內容創新實驗計畫」，今日在2023年未來商務展搶先展示，邀請九位運動國手運用容積擷取（Volumetric Capture）技術，將他們顛峰的精彩瞬間化為動態3D模型的永恆，並以Web3.0技術將轉換成NFT形式永久保存。

此外，本次多位合作的國手將代表中華隊於九月前進杭州亞運爭取奪牌榮耀，期許讓這些4DNFT能轉換成民眾支持中華健兒的媒介及動能。

「《臺灣之光》系列4DNFT」由「IP內容實驗室」領軍，並攜手台灣區塊鏈愛好者協會、成大AIoT運動大數據產學聯盟、未來式互動藝術公司、戰國策傳播集團共同組成跨域團隊，「IP內容實驗室」的容積擷取（Volumetric Capture）技術與其他3D掃描不同點，是能將國手動作與外貌，轉化成高品質、360°全視角的真人動態3D模型。

IP內容實驗室攜手合作夥伴進行「《臺灣之光》系列4DNFT未來內容創新實驗計畫」。圖／IP內容實驗室提供

利用此模型創作為新媒體藝術作品，並以NFT形式存在於區塊鏈中永久保存，NFT可作為運動員精神的象徵，擁有真實世界中無法比擬的價值和所有權，它來自於選手的真實運動軌跡，獨一無二，而且值得典藏。

「《臺灣之光》系列4DNFT」合作的運動國手，包含空手道小清新文姿云、舉重精靈方莞靈、羽球男單人氣王王子維、台灣蝶王王冠閎、女子雪橇第一人林欣蓉、羽量級世界拳后林郁婷、奧運射箭銀牌湯智鈞、神槍手楊昆弼、跨欄女神謝喜恩，他們的精彩一瞬間，將化為您手中的永恆。

運動員代表方莞靈也在忙碌的訓練中，特別抽空來到未來商務展現場來參與活動，她表示，希望透過此次計畫，可以讓更多人關注科技和體育的結合和Web 3.0的創新應用，並期許4DNFT能變成運動員與支持者之間的羈絆，支持者可通過擁有這些獨一無二的NFT，感受到運動員的努力和奮鬥，將為運動界帶來更多共鳴和熱情。

「《臺灣之光》系列4DNFT」預計下半年將銷售《世紀之巔》（選手個人版）與《閃耀之星》（全體選手版），而《閃耀之星》預計將發行2,023枚NFT，收入扣除相關費用後，將捐贈至「中華兒童體育發展協會」，作為運動科學導入兒童體育推動基金。計畫官方網站：https://twglories.4dnft.tw/#about