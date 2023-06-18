四維集團環保材料 100%回收再生材料 助落實ESG

四維集團旗下的大環淨生物科技材料公司，於6/14~6/17在南港展覽館1館參加2023年台北國際包裝展。展出高透明可印刷的100%回收再生膠帶以及rPET、rPP等再生材料全新亮相，以滿足市場對減碳和減塑的需求，並協助客戶實現ESG目標。

大環淨生技執行董事林德培表示，100%回收再生材料系列可應用於膠帶，商標，包裝材料，汽車及能源等各種領域，提供減碳環保的使用方案。圖／李水蓮

四維企業董事暨大環淨生技執行董事林德培表示，100%回收再生材料系列可應用於膠帶，商標，包裝材料，汽車及能源等各種領域，提供減碳環保的使用方案。其中四維集團的rPET膠帶是新一代高性能環保膠帶。膠帶背膜採用通過Global Standard Recycled認證的100% 的回收材料製造，並結合環保水膠，具備出色的特性;包括高透明度、粘附性、耐久性和印刷性能。

大環淨生技材料公司技術長彭森龍(右二)表示，除了包裝領域，四維集團更研發出高性能的rPET發泡材料和rPP材料，將在汽車、電子、能源等行業得到應用。圖／李水蓮

同時，四維集團還推出100%回收再生材料商標，可廣泛適用於產品標示、行銷宣傳等多個領域。此外，四維集團展示了低碳的生物可堆肥（Compostable）膜材和板材，具有卓越的收縮韌性、透明度和耐凍性。這些綠色材料廣泛應用於包裝行業的不同領域，例如棧板膜、沙拉盒、包裝膜和收縮膜等。

低碳生物可堆肥膜材和板材，具有卓越的收縮韌性、透明度和耐凍性。圖／李水蓮

四維集團70年的研發基礎，專注於創新，從原料配方到最終產品，掌握了關鍵研發技術。這使得他們能夠根據客戶的需求和應用場景，打造符合要求的產品。目前，四維集團的環保材料已經得到航空業、國內外美妝品牌、日本連鎖便利商店、物流業和運動用品量販連鎖店等行業的廣泛認可和應用。除了包裝領域，四維集團更研發出高性能的rPET發泡材料和rPP材料，將在汽車、電子、能源等行業得到應用。

四維集團致力於推動循環經濟，以支持客戶實現環保目標,並致力開發高效能的環保材料，同時提升品牌的綠色價值。

大環淨生技材料公司網址https://greatbioco.business.site