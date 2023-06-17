太陽光電發電系統商業同業公會創造漁電共生共榮發展研討會20日登場

由行政院農業委員會漁業署、經濟部能源局指導，太陽光電發電系統商業同業公會/光電學院主辦，中華民國養殖漁業發展協會、工業技術研究院協辦的「創造漁電共生共榮發展研討會」，將於112 年 6 月 20 日（週二）在臺南沙崙綠能科技示範場域（臺南市歸仁區高發二路360號），台南沙崙綠能國際會議中心E104舉辦，此研討會將透過專業講師帶領與會人員共同了解漁電共生的未來發展與展望。

公會到今年已來到第14個年頭，過往在前四屆理事長的領導，與歷屆理監事的蓽路藍縷共同努力下，讓國內太陽光電技術與市場更加的蓬勃發展，公會的成員亦也突破450家，其成員亦包括EPC、維運、設備商、融資商到投資商等國內相關業者，並成就台灣整個太陽光電產業，為此亦經常性透過公會舉辦太陽光電相關的教育訓練，提供更多的資訊與技術交流，提升整體太陽光電產業更茁壯成長。

由於近年來政府積極推動能源轉型，由農委會108年1月24日公布的「養殖漁業經營結合綠能設施專案計畫審查作業要點」中規範，將確保養殖漁業與綠能相互結合，兼具創持產業產值與追求土地永久概念，以「一地多用」的形式，將土地有效利用值最佳化，使魚塭適度遮光，避免夏季水溫過熱、冬季架設防風布抵禦寒流，漁塭結合綠能與養殖活動，藉以升級養殖漁業亦發展永續能源。

報名方式採線上預先報名記名入場，請準備名片現場報到，名額有限額滿為止，太陽光電公會會員免費參加可直接填表報名！每一會員限一人報名。洽詢電話：06-3033050