虎科大資工科陳睿璿與台灣代表隊2023VEX世錦賽勇奪巧思特別獎

台灣代表隊名揚2023 VEX機器人世界錦標賽。由國立虎尾科技大學五專部陳睿璿與其他7所學校計9位學生組成的台灣代表隊「17022A Pangolin」，於4月下旬遠赴美國達拉斯參與2023 VEX機器人世界錦標賽（2023 VEX Robotics World Championship），一路過關斬將，不僅闖入全球前8強，更勇奪VEX世界賽巧思特別獎（Think Award (WC)）殊榮。陳睿璿成為台灣代表隊成員並獲獎，正展現了虎科大在「智慧學習」與未來人才培育上的豐碩成果。

虎科大五專部陳睿璿參加VEX機器人世錦賽，展現智能機械技能應用專長。圖／虎科大提供

機器人世錦賽是全球最大機器人賽事今年共70多個國家，超過2萬4000多支賽隊參與，今(112)年台灣代表隊參加VRC（VEX Robotics Competition）及VIQC（VEX IQ Challenge）兩大項目。全球共811高中賽隊進軍世界賽，學生須依照賽季主題製作一部屬於自己的機器人，與其他隊合作或競爭。

虎科大五專部資訊工程科陳睿璿與其他來自7所學校的9位高中生組成台灣代表隊，首戰「2022-2023 VEX V5 Taiwan Open 台灣高中組」奪得錦標賽冠軍（Tournament Champions (VRC)），獲得進軍世界錦標賽門票。所屬賽隊「 17022A Pangolin」至美國達拉斯參賽期間，一路過關斬將，歷經 21 場練習賽、203 場預選賽及8場 16 強決賽，最後闖入全球前8強，並奪得世界賽「巧思特別獎」。

虎科大校長張信良表示，陳睿璿同學及其團隊代表台灣出賽，發揮智能機械技能應用專長，以及高度的團隊合作與抗壓能力，實屬難得。智慧學習一直是虎科大未來人才培育的重點，現代科技知識更新速度，一日千里，包含新形態數位工具的掌握、跨域整合與人機協作等，也期勉學生持續善用智慧科技，創造自身優勢！