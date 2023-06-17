縮短AI應用開發 數位部推「FAST AI一站式系統」免費申辦

在2023台北國際電腦展期間，輝達創辦黃仁勳來台造成AI旋風，凡是跟AI搭上邊都能股價大漲。產業要怎麼麼運用呢？數位部數位產業署為縮短產業界投入AI發展的時間和成本，委由工研院開發「FAST AI一站式系統」，在6月15到17日「AI TAIWAN 2023」的「未來AI館」展示開發成果。

「FAST AI一站式系統」可以協助開發者快速建立AI模型、通用型標註工具及DataRefine。企業可以從資料清理、模型訓練及自動標註等功能，展現AI自動建模的整合作業流程，加速企業完善AI基礎建設。

AI解決方案能應用在零售業、醫療業、製造業等各行各業，例如石化、玻璃業，可運用AI製程優化技術，節省約2-3%生產能源耗用，強化企業碳資訊管理，協助高耗能產業往2030淨零轉型目標前進。數位產業署表示，FAST AI一站式軟體系統主要協助中小企業簡化開發流程和管理，提供敏捷的AI解決方案與維運服務，加速垂直領域AI應用落地，以整合資料清理、標註工具，使用No Code、Low Code方式快速建立AI模型，降低開發成本，提升跨域人才應用AI能力，促進各領域轉型。

為推廣FAST AI一站式軟體系統，免費提供業界申請試用，歡迎公協會、中小企業、學研單位申請，以FAST AI軟體元件整合AI新創提供新服務，鏈結顧問、AI分析應用、系統整合、商務與醫療等應用場域。詳情洽執行單位中華軟協電話（02）2553-3988，分機612。