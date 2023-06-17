賴副總出席台灣投資博覽會點名益鈞環科尿布回收有亮點

賴清德副總統於日前出席「2023台灣投資博覽會」，肯定臺灣新創產業的進步與成長，期盼未來藉由創新創投驅動經濟成長，也希望運用年輕人的創意，達到綠色成長、包容成長，打造國家的希望工程，讓國際社會肯定臺灣的成就。賴副總統也參觀了參展的新創產業攤位，並在隨後致詞中點名益鈞環科的「尿布回收」事業有亮點。

益鈞環科總經理秦錫鈞親自簡報台灣尿布回收現況 ， 並對益鈞所推展尿布回收事業前景充滿信心。圖／益鈞環科提供

2022年成功登錄興櫃戰略新板益鈞環科(6912)，以獨步全球的專利技術將尿布進行回收，並還原成高純度的紙漿、塑膠粒子、高吸水分子等再生原料，提供非親膚性產品循環利用。對此，賴副總統表示，回收尿布作為再生用途，以社會企業的角度來看，為台灣社會廢棄物問題提出了解方。

尿布在台灣為一般廢棄物，許多家戶、機構使用後即丟，粗估台灣每日至少有428噸待處理的事業廢棄尿布，而目前尿布以焚燒或是掩埋處理為主，相較一般廢棄物，用過的尿布因含有大量水分，更是焚化爐的大敵，對環境的傷害可想而知。

益鈞環保科技突破技術限制，將尿布回收並還原高純度再生原料，在國際淨零趨勢下，台灣企業對於減碳議題必須審慎因應，由此益鈞環保科技所發展「尿布回收」，堪稱是循環經濟的重要推手與模範產業。