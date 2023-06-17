植保機保養服務正夯 寰宏農業保養站全台密度最高

在台灣農業勞動人口長期缺工的情況下，已有越來越多的耕作者選擇透過機器補足勞力不足的缺口，而在農用植保機這一塊也越發受到重視，有鑑於植保機用戶的多元性，植保機維修保養據點的便利性及可到達性就成為客戶評估的一大重點。擁有全台六大直營維修保養據點的植保機領導品牌－寰宏農業科技股份有限公司，率先領先業界首次導入植保機保養服務，概念就像汽車進廠做專業保養，會建議植保機使用者每半年，或飛行時數達1,000小時進行一次深度保養，做全面性的檢查，以此保障植保無人機的穩定性、安全性與可靠性。

通常來說，植保機的最佳保養時機為農閒期間，也就是作物收割採果後，或者在下一個季度的新耕作前，像是今年中部一期稻作採收後21天就要進行的二期稻作插秧；近日南部大雨進水曾文與烏山頭水庫水量近1億噸，南部2期稻作決定供灌等，用戶可以把握兩期作物耕種的短暫農閒期間，預約植保機保養服務，提早為下一期農耕預作準備。

定期保養 有效維持飛機安全與性能

植保機保養與跟一般機械或汽車保養最大的不同處在於，植保機使用的肥料或農藥等農資材，其中的粉塵藥垢在接觸飛機本體及零件細部後，長期作業下來會產生殘留並腐蝕內部的零件，因而造成零件故障或作業功能異常。

寰宏說明，一台植保機的保養作業時間最短7小時，最長需花費16小時才能完成，主要在於植保機各部位的拆卸、清潔、檢查、裝置、防水保護、校正及最後的飛行測試等，會經過多項步驟與繁瑣流程，其中電機拆卸清洗及水泵清洗還需要使用專用清潔劑作深度清潔，定期保養檢查零件與電池效能，可以有效維持飛機的安全與性能，而定期清潔水泵與機身則能大幅降低零件磨損速度，預防故障發生。

農閒時是保養植保機的最佳時期，在農忙時可以安心無虞的施作。圖／業者提供

不僅如此，寰宏農業科技YouTube頻道不藏私的分享了許多大疆各式植保機的日常保養技巧與教學，建議顧客自行作日常保養時清潔機身外觀即可，由於專業清潔劑的化學特性，如不慎飲用接觸，對人體會造成一定的危害與毒性，因此不建議農民們在家自行使用，客戶可以每半年或一年把植保機送回原廠進行保養服務，由大疆原廠考核通過的專業技師進行深度保養，並確保植保機飛行安全及操作穩定。