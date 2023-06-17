智慧交通需求大爆發 寶利通科技預計2024申請興櫃

隨著自駕車、電動巴士和（ADAS）主動式安全駕駛等節能減碳技術的需求大爆發，商用車車隊管理領域對智慧交通解決方案的需求也急速提高，迫切需要得到滿足。對於大型車輛、物流車和商用車而言，車隊管理系統變得非常重要。這種系統不僅可以提供台灣法規和大車相關法規方面的支援，還能符合全球趨勢，滿足節能減碳和安全駕駛的要求。「智慧車隊管理系統」成為了商用車業者不可或缺的工具。另外，根據警政署的統計，台灣大型商用車相關的交通事故頻傳，2022年台灣因此而死傷的人數超過1萬人，進一步了解大型車事故頻傳的原因發現，「視線死角」及「內輪差」是造成車禍事故發生的主因，智慧交通刻不容緩。



寶利通科技股份有限公司最初以設計商用車車隊管理系統的專用車機起家，供應國外知名車隊管理系統整合商。隨後，公司進一步進入國內商用車車隊管理系統市場，為國內外大型商用車/客運業者提供解決方案和決策系統。目前，寶利通科技股份有限公司已能提供全方位全系列的商用車車隊管理系統產品，其功能包括動態中心報班、前方防碰撞、車內DVR/8 channel camera、駕駛長酒測、疲勞駕駛偵測、路線偏移、盲區偵測、路線機控制與顯示、站名播報、刷卡機營收、車輛即時動態與歷史軌跡、排班系統、薪資系統、站區充電樁整合、電巴車電整合、安全駕駛評分、胎壓整合、數位行車紀錄器整合、油耗整合、WiFi整合、柴車廢氣排放偵測、倒車顯影、360度環景、駕駛長數位履歷、駕駛長教育訓練系統等等。



且這套系統不僅可以提供駕駛車外死角的狀況、並在有行人接近的時候以「聲音」跟「影像」的方式警示，車內也有AI攝影機，同步紀錄駕駛的精神狀況，對於商用如公車來說，若真的有事故發生，也更能「由外而內」的完整還原事發狀況，提供給保險業者或是警方進行調查。另外，寶利通科技經營團隊具備國內外知名大廠相關的學/經歷,產品取得歐盟EC/E-mark認證, 台灣ARTC/VSCC/TTIA認證, 品質與環保經由國際認證（ISO9000/ ISO14000）, 車隊管理系統也獲得資安認證, 車隊業者可以安心使用。



交通部已於111年推動大型車行車安全，將整合8項預警輔助系統，明年將先在遊覽車、公車、貨車等近千輛大型車試辦，立法院審查交通部111年度預算，交通部提出111年起，分3年執行「大型車輛裝設主動預警輔助系統」計畫，總經費突破新台幣3億元，除了交通安全法規必要外，未來隨著智慧交通/城市發展之必要，自駕巴士或無人載具將是未來推動公共交通運輸不可或缺的一塊重要拼圖，寶利通的智慧車隊管理系統將因「交通法規」、「無人自駕巴士」大幅受惠，並預計於2024申請興櫃。