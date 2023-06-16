Brother商用印表機系列守護企業資安與成本控管 享免費到府安裝

遠距工作成企業運作常態，讓工作者能彈性選擇上班地點的理想模式已成趨勢，企業雲端文件管理和列印的需求因應而生。作為日本百年工藝品牌，Brother深耕全球商用印表機領域，憑藉其卓越的創新和品質，更連續13年榮獲美國PC Magazine企業票選印表機品牌第一名！Brother商用系列全產品支援多項文件資安防護軟體，守護重要文件資訊滴水不漏，指定電商平台現更推出免費到府安裝服務，從購買到安裝服務一併解決，企業用戶省時省心不費力。

Brother商用軟體功能齊全，打造安全高效的企業文件列印環境！圖／Brother提供

根據全球趨勢報告註一，在新型態的混合辦公環境中，仍有高達64%的企業認為列印是至關重要的辦公任務，然而只有四分之一的企業相信自家的列印基礎設備在資安方面充分無虞。Brother秉持At Your Side品牌理念，為企業用戶提供系列解決方案，以確保文件列印的安全和效率；免費的控管軟體BRAdmin Professional 4，能夠綜合統計企業內網中所有Brother機型的列印張數，即時顯示耗材剩餘量，甚至遠端完成韌體更新與設定，讓維護人員無需離開座位就能全面掌握使用情況；另有安全功能鎖3.0可設定使用者列印權限及數量，提供更全面的文件資安保護與成本管理。

進階軟體BRMaster則進一步加強保護功能，它能夠回溯檔案列印紀錄，即時通知和追蹤文件列印情況。此外，還提供了加密列印、漫遊取件等進階保密功能，並可通過NFC刷卡取件方式，防止發生重要文件外洩風險。大型企業內員工眾多、列印量大且需要處理各種文件，Brother的超高速旗艦級無線黑白雷射複合機-MFC-L6900DW可完美滿足企業需求，除每分鐘可列印50頁，可選購高達2萬張的海量碳粉匣，或彈性擴充大容量進紙塔匣，降低補充耗材頻率，節省員工作業時間。

企業用戶的最佳選擇！Brother商用雷射系列一機滿足不同列印需求。圖／Brother提供

追求高速彩色文件列印的中小企業或各種機構，則適合全新機型企業級彩色雷射印表機-HL-L9430CDN，除每分鐘可列印40頁，列印色彩鮮明銳利，還可選配文件裝訂器及分頁器，提高文書處理作業效率。對於辦公空間有限且需要複合功能的小型商家或店舖，黑白雷射自動雙面傳真複合機-MFC-L2770DW是相當適合的選擇，除支援雙面列印，也支援雙面掃描，可一次掃描雙面文件，耐用且質感出色的輕巧機身，加上價格萬元上下的高性價比，也是許多店面愛用的機型。

Brother致力於提供優質的產品和服務，以滿足商業用戶在列印方面的需求，現更提供到府安裝服務，無論是對安裝程序感到陌生，或是需要協助設定權限功能，Brother授權的專業團隊將提供全方位的協助，讓用戶不必憂心安裝設定與使用問題。現在選購Brother商用印表機系列指定產品，即可於官網進行登錄，審核通過後除可獲得豐富贈品及三年機器保固（詳情請參閱Brother官網），還可參加抽獎活動將精美好禮帶回家！

註一：Quocirca發布《2022年文件列印資安願景》，指出隨著網路攻擊不斷利用企業員工遠程工作的新漏洞，保護居家及辦公環境的列印基礎設備已成為優先事項。且傳統的列印安全措施已無法守護企業新型的多點列印需求，用戶對於保護列印設備免受網路攻擊的信心正在下降。資料來源