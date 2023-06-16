以「綠色承諾」點亮未來 奧圖碼產品橫掃四項國際大獎

今（2023）年國際設計獎盛會再度深入關注永續發展議題，強調永續設計及社會影響力的重要性。在這樣的國際激烈競爭下，全球顯示解決方案領導品牌奧圖碼，以其最新發布的創新產品，全世界最小最省電的三色雷射微型智慧投影機（OMA系列-ML1080）贏得國際設計界的重要肯定。

這款突破性產品，除了榮獲iF設計獎和紅點（Red Dot）設計獎等國際頂尖設計大獎，更贏得綠色優良設計大獎（Green Good Design）及美國專業視聽大展（Infocomm USA）最佳獎項（Best of Show）的殊榮，再次展示了奧圖碼在設計和創新領域的卓越成就。

奧圖碼在產品開發和設計過程中一直秉持著「綠色承諾」的核心價值。這款獲獎的OMA系列投影機，採用了最新的RGB三色雷射技術，不僅在視覺效果上提供令人驚豔的極佳表現，同時還具備出色的節能功能，相較於主流燈泡同類產品，除了能源效率高達58%，更擁有卓越的使用壽命。投影機機殼使用50%再生塑膠（PCR），大幅減少塑料廢棄物的產生。此外，設計上的革新使得整體重量小於1公斤，重新定義了各種視覺場景的移動需求，同時促進了更高效的物流運輸。投影機表面經過奈米壓印光刻技術處理，以更少的水製成，顯著地提高了各種資源的使用效率，並降低碳排放量，這些亮點使該產品榮獲許多國際評審團讚賞。奧圖碼將節能減碳的實踐融入到每一個細節中，旨在為客戶提供更環保、高效的解決方案。

奧圖碼董事長陳士元表示，面對氣候變遷威脅，永續發展已成全球共同目標。奧圖碼將永續融入品牌DNA，以「A Brighter Future Together」為願景，於產品設計導入「提升使用效能」、「使用再生材料」、「降低運輸碳排」和「友善環境包裝」四大核心策略，積極降低對地球環境的影響。此外，奧圖碼以系統化管理落實綠色產品的永續規劃，領先全球，為首家顯示方案品牌以ISO 14067:2018標準評估投影機產品完整生命週期碳足跡。同時，也於全球辦公室導入ISO 14001:2015管理系統，並於2022年底獲得認證。奧圖碼積極與全球公益團體合作，主辦蔬食日環境教育講座和世界環境日減塑宣導活動等，持續宣導綠色產品和環境保護重要性，提升員工的永續意識。

奧圖碼將繼續秉持綠色承諾，以永續設計引領未來。只有在保護地球的前提下，才能為客戶提供更好的產品和體驗。奧圖碼在6月14日至16日的美國專業影音設備展（Infocomm USA）上展示獲獎產品，進一步展示他們的永續設計理念。