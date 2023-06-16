印尼新首都商機開發團 精準拓展人脈 開發新都商機

印尼政府預計在2024年完成新首都「努山塔拉」主要行政機構的建造，並陸續將200萬人口遷入新首都，水資源、交通等基礎設施的需求龐大。為協助臺灣企業開發印尼新首都商機，在經濟部國際貿易局的指導下，外貿協會徵集10家企業籌組「印尼新都商機開發團」，於6月13日至17日赴印尼雅加達，透過洽談會、論壇與參訪等緊湊行程，成功建立與印尼公部門、重量級基建承包商以及系統整合商等多重聯繫管道，為我團員開啟新都開發之龐大市場商機。

本次團員包含「遠通電收」推廣高速公路電子收費系統、「利凌企業」AI智慧影像系統提升交通管理及執法效率、「成運汽車」提供電動巴士因應新首都無碳排交通政策、「研華」智慧車隊管理系統提升礦業等運輸效能、「泰喜預力」關鍵零件可提升橋梁及大型建案耐震度與安全性、「中興工程」提供最符合當地需求之工程設計與顧問服務、「環進企業」智慧安防系統保障公共建設周邊安全防護、「河見電機」的泵浦產品可應用於全方位水資源處理、「萬年清」與「工研院」提供水處理、水回收技術與解決方案。

本團行程豐富緊湊，6月14日舉辦洽談會，吸引印尼交通部官員前來洽談，並表示原本對臺灣企業認識不多，本次瞭解到臺灣資通訊整合強項，樂見未來交通建設能導入臺灣技術，同時對於本團電動巴士之電池續航力感到驚艷。此外，印尼基礎建設的總承包商Waskita Karya公司，甫取得南蘇門答臘的高速公路案，洽談中特別關注本團橋梁結構及工程安全產品、水處理技術。另一重量級工程公司WIKA也前來洽詢工程安防系統與工程顧問服務。印尼物聯網協會會長Teguh Prasetya建議臺灣企業運用資通訊技術，耕耘新首都所需的新興能源及綠色運輸領域。本洽談會共吸引37家印尼企業到場、合計87場洽談場次，預估潛在商機6,600萬美元。

洽談會之外，本團拜會印尼公共工程與住房部，了解新首都等地區高速公路對於創新科技的需求；亦拜會新首都管理局，該局直接隸屬於印尼總統，該局介紹新首都的建設規劃以及對於綠色運輸與永續發展的追求。本團另透過駐台北印尼經濟貿易代表處協助，為本團安排論壇，邀請Delameta Bilano公司分享在印尼智慧交通領域深耕多年的經驗；掌管雅加達自來水廠等眾多分公司的市營企業Jakarta Propertindo公司，則分享雅加達市智慧交通與水資源相關的發展與規劃；最後，由投資部介紹新首都的建設開發藍圖。

利凌企業協理盧顯擔任本團團長，表示很感謝外貿協會數個月來盡心盡力的籌畫安排，不論洽談或拜會交流行程，團員都受益良多，希望未來為企業多辦理類似活動。