數位部5G專網數位韌性與多元創新國際論壇 共創5G大未來

邀請各界交流分享，落實推動我國5G專網政策

為強化全民數位韌性，並推動台灣5G專網應用發展，數位發展部數位產業署於6月16日，舉辦「5G專網數位韌性與多元創新國際論壇」，邀請國外政府代表、國際產業專家以及國內具代表性業者，分享5G專網推動經驗及實際應用案例交流，現場也邀請9家5G專網應用業者，展攤分享實證案例，吸引多家企業參與，共創5G產業大未來。

數位發展部部長唐鳳，在預錄致詞影片中表示：「台灣在數位發展有很堅實的基礎，而現在5G應用則是台灣推動數位經濟的關鍵機會，數位部正積極打造5G應用專頻專網垂直創新應用的發展環境，期盼帶領各行各業進入新的里程碑。」

5G技術具備了大頻寬、低延遲、廣連結等特性，突破4G技術上限制，能夠實現更穩定、更快速的數據傳輸，更被視為產業智慧革命的重要關鍵，而5G專頻專網的優勢無疑地將對各產業產生深遠的影響。本次論壇以「智慧多元應用」為核心，從「5G專網新未來」、「5G智慧新轉型」、「5G創新新商模」三個面向，以國際推動策略、產業數位轉型、多元應用商模案例等議題的交流分享，期盼將國際5G垂直應用於不同領域的創新發展，帶給國內政策規劃與產業發展啟發。

「5G專網數位韌性與多元創新國際論壇」活動會場，座談主持人鄧惟中與日本講者Takehiro Nakamura、歐洲講者Thomas Haustein及機械公會秘書長許文通合照。 圖／數位發展部提供

日本NTT DOCOMO標準長中村武宏（Takehiro Nakamura），分享日本推動5G專網經驗，表示日本推動5G專網時刻正好遇到新冠疫情，因此服務推廣要同時考量網絡、硬體規劃外，成本也是很重要的問題。另外，在毫米波的推廣日本政府也非常積極，並表示毫米波應用也是未來6G發展的重要基礎。

歐洲重要科學研究機構，弗勞恩霍夫電信研究所，無線通訊和網路部門負責人Thomas Haustein，現場也分享歐洲5G專網各種應用案例，包括智慧道路車聯網應用、建築工程領域擴增實境應用、未來工廠智慧通訊系統應用等。並表示，未來製造將是以人為中心的人機協作，提升效率也增加作業人員的安全性。

機械公會秘書長許文通表示，台灣機械產業中小企業佔99%，因此5G專網的導入策略是先大後小，以大帶小，由大型企業先切入，再擴散到其供應鏈。5G專網是台灣少子化下，未來勞動力問題的重要解方，也是應對全球生產「短鏈化」新解決方案。論壇中也邀請，日月光半島體製造副總李政傑、先鋒機械總經理黃成對、國家兩廳院專案經理廖司渟、台數科集團副執行長羅文龍，分享5G專網在台灣各領域、場域智慧化的應用經驗，以及5G專網應用對未來發展影響的產業觀點。

「5G專網數位韌性與多元創新國際論壇」上，5G國內外專家、學者齊聚一堂，共同探討5G專網應用發展趨勢，除了交流實踐經驗和彼此觀點外，更期盼國際5G垂直應用經驗，能帶給國內產業發展新觀點及激盪出5G產業新商機，共創造台灣數位新未來。