大同公司擴大深耕新能源 力拼明年配發股利！

召開112年股東常會 全面改選9席董事

大同公司(股票代號：2371)於6月16日召開股東常會，董事長王光祥強調將深耕新能源商機，提供淨零管理及智慧節能能源整合服務，透過資產活化、引進策略投資人，創造獲利，力拼明年配發股利。

股東會通過承認111年度財報，並完成全面改選9席董事，包括5席原任一般董事王光祥、吳振隆、陳瑞隆、顏大和、黃寶慧，4席新任董事為黃顯華以及獨立董事李金龍、吳欽智、巫恒翔。本屆董事專精領域包含營建、不動產、機電、百貨流通、經營管理、法律、金融證券、創投、生技醫療、媒體行銷、財務會計，為持續公司治理再升級，3位獨立董事皆為新任。

董事長王光祥在股東會致詞表示，大同集團正跨足新能源事業，提供「淨零管理」及「智慧整合服務」，搶攻東協市場的新能源商機，深耕台灣、邁向國際，透過組織改造、資產活化、引進策略投資人，打掉虧損、創造獲利，力拼明年配發股利！

董事長王光祥表示，在董事會的全力支持及經營團隊的努力下，加計華映除列的回收利益貢獻，大同111年度合併營收新台幣345.4億元，合併稅後純益新台幣72.3億元，歸屬於母公司淨利新台幣93.8億元，EPS 4.02元創下新高，包含112年第一季已連續8個季度獲利，今年1-5月集團合併營收累計達194.8億元，5月單月營收44.95億元，較4月成長16.36%。大同集團擁有300位軟體工程師，集團子公司大世科亦提供AI應用整合服務，迎接AI商機。同時，在4月公佈的公司治理評鑑中，大同亦躍升至上市公司評鑑成績前6%~20%的第2級距，經營績效持續提升。

電力與新能源事業為大同的成長雙引擎，112年1-5月的營收表現，與111年同期相較，電力事業受惠於強韌電網計畫，成長19%；新能源事業因能源轉型帶來的商機，案場量增加，售電、維運及儲能維運收入三升，營收成長28%。

不動產事業方面，總銷金額約25億元的大同莊園二期，預計於今年第三季開始交屋；大同首宗對外購地並成功整合之雙連都更案，預計於今年第三季取得建照後立即開工，並於113年第一季公開銷售；中和捷運聯合開發案，則預計於今年第三季取得建造執照後企劃公開預售。

大同經營團隊自去年確立產業控股定位，聚焦電力、新能源、家電、不動產之四大核心事業，並以精英、大世科、福華、尚志精化四大子公司之電子資通訊事業為輔，未來將以擴大核心事業、強化升級轉型及精實投資事業三大主軸為經營方針，持續以創能、儲能、節能、用能為長期發展重心。大同之四大核心事業在2023Q1合併營收中約占50%。

經營團隊同時亦針對集團財務進行優化，截至2023Q1止，大同的流動比率為198%，速動比率120%，負債比率50%，財務結構穩健健全。

大同整合集團優勢，率先業界提供企業一站式智慧能源解決方案，致力於創能、儲能、節能、用能之ESG能源轉型服務，甫於5月獲台灣指數公司特選台灣上市上櫃綠能及電動車指數納入為成分股，並連續兩年獲頒TCSA台灣企業永續獎永續報告類傳統製造業第一類金獎。