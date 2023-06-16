國際人才媒合在SWise 阿利恩未來商務展搶鏡

企業找國際人才、人才尋求海外機會，已有新線上平台提供精準媒合。阿利恩公司在未來商務展出「SWise 遠距虛擬辦公室」，從人才媒合、教育訓練到遠距辦公都能在SWise線上平台完成，在6月14日登場未來商務展中，吸引不少企業垂詢。

根據 Global Workplace Analytics巿場報告，遠距工作可讓企業每年可以省下每位兼職員將近$11,000 美元的支出，每位全職員約 $2,000- 7,000 美元的費用。尤其疫情讓遠距工作成為趨勢，連帶跨國人才需求、線上教學都在線上進行，日本更不少企業藉由遠距平台進行求才及教育訓練。

SWise可以應用在國際人才媒合及線上訓練。圖／業者提供

然而，傳統遠距辦公缺乏互動，「SWise 遠距虛擬辦公室」平台，以視覺化方式模擬實體辦公室環境，企業員工登入虛擬辦公室後，可以看到成員分布在辦公桌、會議室等空間上，一眼掌握彼此的出勤與工作狀況，營造正在與同事一起工作的感覺，加強團隊的心理聯繫感。SWise也提供快速的視訊螢幕分享，Youtube、網路連結物件放置功能，提昇成員間遠距互動以及協作效率。

阿利恩執行長邱世偉強調，虛擬辦公室不僅解決企業管理上的難度、更大的商機來自從全球人才線上招募。以日本為例。日本在2030年會將面臨79萬人的IT人才缺口，各行各業的IT人員大量短缺，不少大型株式會社近年頻向台灣募IT人才，跨國線上徵才成為阿利恩瞄準的目標巿場。

在Swise虛擬辦公平台可以建立屬於公司的虛擬辦公室。圖／業者提供

舉例，企業應用SWise虛擬平台舉辦求職說明會，並可進入SWise 虛擬辦公室塾行線上培訓。邱世偉強調，海外招聘幹部、因存著企業文化差異，溝通的成本高，透過SWise虛擬樓層建立教育訓練空間，讓企業省下不少培訓成本。人才不需要實際上飛往他國，透過SWise就能遠距工作。

SWise內建ChatGPT 即時語音翻譯功能，支援數十種語言，不管是線上求才或跨國商務會議，只要在SWise對話，就能在畫面上即時看到翻譯字幕窗。

讓溝通更加快速流暢，「SWise」採SaaS訂閱制，費用從人數及功能從每月99元到2000元不等，大幅的降低導入門檻。

在日本成功打出知名度，阿利恩正逐步優化及升級SWise各項功能，並計劃與人力仲介平台合作，搶進全球線上人才召巿場，下一階段發展出一條龍的服務模式，從跨國人才召募、跨國簽證到人才培訓都能在平台完成，真正實現線上「選育用留」。

阿利恩背景多為雲端系統開發，技術包括廣告管理系統、IOT避難機器人、ERP系統、遠端工具管理系統、飯店OTA管理系統、累積不少大型系統建置經驗。藉鏡日本企業線上育才經驗，開發SWise 遠距虛擬辦公室平台，不僅升級遠距工作效率， 也成為未來商務主流平台。