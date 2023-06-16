爭取歐洲再生能源商機 貿協組團赴德國太陽光電展

因俄烏戰爭，歐洲能源轉型議題延燒至今，受高電價和政策支援的影響，歐洲太陽能裝機量預計在2023年將到68.6GW，相較於2022年增加40%。瞄準這股歐洲能源市場商機，經濟部國際貿易局委託外貿協會籌組臺灣館，率業者參加6月14日至16日「德國太陽光電展（Intersolar Europe）」，此次臺灣館展示太陽能電池及模組、儲能設備、太陽能板支架與關鍵零組件等11家臺灣優質業者。

臺灣企業產品優良，有許多專門尋找「臺灣製造」的買主慕名而來，開展首日迎來超過百位商洽。茂迪和聯合再生展示最新節能增效的TOPCon電池技術模組；景欣公司結合供應鏈夥伴參展，與螺絲零件業者德剛和能源廠商富盛凱攜手提供客戶客製化的整體解決方案；璟元光電推出全自製生產的100%熱處理鋁鎂合金專利太陽能支架；亞洲唯二太陽能浮力系統開發廠商旭東環保首次參展即吸引歐洲客戶的目光，尤其是積極發展浮動式太陽能發電的葡萄牙、荷蘭與德國業者均紛紛駐足洽詢合作機會。

除了臺灣館外，獨力參展的臺灣業者TSGC鴻躉入圍德國太陽光電展Intersolar Award大獎決選。另外還有旭隼、輝能科技、提供綠能科技服務解決方案的台灣碳資產公司等參展，臺灣企業以創新技術和優質服務在德國太陽光電展中爭取商機。

本次展覽為歷屆最大，超過1,667家參展商，展期 3天預計吸引超過8萬5千名參觀者。法蘭克福經濟組林華毅秘書訪視臺灣業者時，大家一致表示，此次參觀人數及買主素質優於往年，詢問度呈倍數成長。疫情後的歐洲能源市場是臺灣業者最佳的入場時機，以「臺灣館」組隊打國際賽，有更好的曝光機會，提供客戶最佳的解決方案。

今年下半年外貿協會綠色海外活動，還有8月「泰國曼谷國際再生能源週」、9月「新加坡綠色環保暨精品建材展」。另外「馬來西亞臺灣形象展」（8月24-26日） 及「印度臺灣形象展」（10月5-7日）之「淨零碳排主題館」，熱烈徵展中，持續協助再生能源與環保設備的臺灣企業開拓海外市場。相關資訊在活動匯「https://info.taiwantrade.com/），歡迎報名。