跨越地域 數位產業署攜手20縣市政府共謀創新

「創業歸故里競賽」促進在地共好價值！

數位發展部數位產業署6月15日邀請本屆創業歸故里競賽參與的20縣市政府及歷屆得獎團隊與剛出爐的40支通過初賽的隊伍，共同參與「創業歸故里同學會」交流活動，除感謝縣市政府攜手中央共同協助新創返鄉落地外，更希望促成歷年成功的返鄉案例進行經驗傳承，讓今年度通過初賽的新秀，獲取寶貴的創業經驗，共同促進在地共好價值。

「今年邁入第五年，創業歸故里活動希望將數位科技融入在地文化元素，建構更深入在地連結。」呂正華署長表示，創業歸故里今年首度透過同學會，希望藉此建構一個交流一平台，邀請歷屆學長姐回來，與今年入選之新創團隊共同勉勵，分享創業甘苦談，激盪更多創意發想。呂正華特別感謝各地方政府與中央一起協作，提供場域，提供新創團隊發揮創意，評審委員評審之外，亦協助各新創團隊將創意落實，讓更多創新融入地方，展望未來，希望利用先前協助促進中小企業發展的專業，讓年輕人回到故鄉，以數位科技實現創業理念，讓地方更好。

第五屆創業歸故里競賽驗證開跑,呂正華署長(中)、資策會數轉院林玉凡院長(右1)、評審代表新曄管理顧問公司黃淑慧總經理(左1)、及歷屆學長姐團隊代表，為本屆新秀團隊加油。圖／創業歸故里競賽提供

「創業歸故里競賽」迄今累計吸引547件新創提案，同時促成70組團隊落地創業。透過中央與地方協作的模式，協助有意返鄉創業的團隊，進行資源鏈結及在地輔導，陪伴創業團隊一起走過創業初期的艱辛。經過了五年的努力，許多返鄉創業的團隊，不僅落地深耕，並且逐漸發展成地方網絡，因此，今年度為凝聚競賽認同，同時加強團隊間連結、進行資源共享與經驗交流，特別辦理「歸故里同學會」邀請歷屆參賽團隊、本屆參賽之縣市代表與通過初賽的新秀團隊共同參與，期望透過競賽交流活動，能協助彼此建立合作與夥伴關係，進而一起推動地方創新發展。

產業署署長呂正華，也特別頒證感謝狀予參與的20縣市地方政府，感謝他們攜手中央，一起為新創朋友提供最完善的在地資源與輔導措施，促動新創團隊返鄉發展、實踐數位社會價值。同時為本屆甫通過初賽的40家新秀團隊進行入圍見證，並與歷屆獲獎團隊、評審代表一同啟動本屆第二階段的競賽驗證，祝福本屆參賽團隊成功落地創業!

本次產業署也特別邀請109年度冠軍微醺農場與雲林縣計畫處李明岳處長、110年度冠軍可可雅米與屏東縣勞青處黃韋仁科長、110年度亞軍捷德運動科技與新竹縣行政處沈慧虹科長，分享團隊與縣市合作的經驗。提供了難得的學習機會，團隊不僅能從各式分享中獲得啟發，建立新創團隊間的經驗交流及資源共享管道，並瞭解不同地區的創業環境及挑戰，發掘後續合作可能性。

產業署表示，透過本次創業歸故里同學會活動的辦理，不僅有助於新創團隊及縣市政府跨領域交流，更有助於新創團隊間建立更緊密的合作網絡，並提升創新思維和創業能力，有效解決在地課題、為地方未來的經濟發展注入活力，期盼未來可以透過它們的力量，持續轉動地方的數位經濟轉軸，引動城鄉的數位轉型。有關競賽更多相關資訊，請參考競賽網站或粉絲專頁：https://sccontest.tca.org.tw/