新北Net Zero 碳健檢中心啟用 4招助企業減碳

全臺首創，「新北Net Zero 碳健檢中心」6月15日成立。新北市政府經濟發展局特別感謝經濟部工業局、經濟部能源局、金融監督管理委員會、台灣省會計師公會、新北市綠色能源產業聯盟、各大公會及檢驗公司，共同提供中小企業相關協助，助企業逐步建構碳盤查並跨出淨零的第一步，盼透過淨零輔導及服務，讓業者在轉型路上「轉得快、轉得對、轉得好」。

全臺首創的碳健檢中心實體櫃臺服務，提供企業碳健檢諮詢輔導，提升新北產業能源使用效率與綠色競爭力。圖／新北市經發局提供

新北市經發局局長何怡明表示，氣候變遷是跨國際、跨領域的議題；新北市境內有30萬家公司、工廠及商家等營業主體，輔導產業面對淨零轉型的議題，更需超前佈署積極應對。臺灣中小企業以出口導向，且相對於大型企業之政策應變資源相對不足，但面對今（112）年10月即將試行的歐盟碳邊境調整機制（CBAM），以及國際品牌商把供應商的減碳績效列入採購重要指標，企業力拚出口，減碳勢在必行。

碳健檢中心實體櫃台服務、新北LINE減碳、新北E減碳信箱、新北零零碳專線等4大方式，提供企業碳健檢諮詢輔導。圖／新北市經發局提供

「新北Net Zero碳健檢中心」之7大項核心業務為：協助中小企業產業能效提升、節能汰換及再生能源補助、新北工業區立體化能源管理之容積獎勵、工業局低碳化轉型輔導及專案貸款、綠色金融行動方案、中央部會減碳相關計畫諮詢、國內外法規諮詢等，再透過全臺首創的碳健檢中心實體櫃臺服務、新北LINE減碳、新北E減碳信箱、新北零零碳專線等4大方式，提供企業碳健檢諮詢輔導，除提升新北產業能源使用效率與綠色競爭力，更可初步了解企業自身碳排放量，協助企業降低成本、節能環保，落實節能減碳改善，降減企業「碳焦慮」，提升企業「碳」適應能力及開創新商機。

新北市經發局長何怡明表示，碳健檢中心為減碳元年的首部曲，及時為中小企業量身規劃最佳的調適建議。圖／新北市經發局提供

何怡明局長致詞時，表達自葉惠青前副市長102年時任新北市經濟發展局局長催生首創「新北綠色產業聯盟」，並獲歷來長官支持推動，凝聚新北地區優質公司及新創事業交流合作。這次經發局攜手新北綠色產業聯盟，在節能、創能、儲能及系統整合等方面，都可以及時為中小企業量身規劃最佳的調適建議。

十年磨一劍，112年是新北減碳年，減碳四部曲的第一個作為就是成立碳檢健中心，協助企業制定減碳策略，同時也推出「資訊揭示」、「進場輔導」、「減碳協助」、「淨零補助」等4大招12項目，盼透過多元方式協助新北企業快速降低碳排放、減少碳焦慮，一起面對淨零轉型之挑戰。新北市經發局為帶領企業力拼淨零轉型，112年度已完整規劃一系列相關輔導業務，6月29日、30日舉辦的「112年新北市綠色能源媒合會」，協助產業找到最適合的節電、儲能、太陽光電及能源補助設備，加速減碳節電的基礎實力。7月10日將辦理「新北永續城市-產業淨零論壇」，攜手產業界共同宣告面對國內外碳稅、碳費的挑戰，產官學公私協力，共同簽署「新北淨零排放倡議」，應對全球氣候危機並兼顧經濟發展。今年11月更規劃辦理「減碳技術媒合工作坊」，藉由產業技術服務團諮詢、碳盤查認證之實務作法，加速企業執行自主宣告，為新北市產業永續發展邁出堅實的步伐。