台灣碳資產在歐洲最大能源展秀綠能科技解方受關注

參展「2023年智慧能源展覽會」，持續在國際上讓台灣為永續努力被看見

專提供淨零碳排與綠色能源解方的台灣碳資產於6月14日至16日參展歐洲最重要的能源展「2023年智慧能源展覽會（The Smart E Europe）」，展示其創新的綠能科技服務解決方案，包括BEGIN智能充電服務平台、永續顧問、國際碳權和新能源服務，其中，BEGIN智能充電服務平台成為展會上重要亮點，受到關注及高詢問度。

BEGIN智能充電服務平台結合智能充電技術和能源管理系統，同時現場展示了碳中和充電的數據管理模式，為電動車充電提供便利和高效的解決方案，與會者對這一平台的潛力表示了濃厚的興趣。此外，台灣碳資產的永續顧問服務、國際碳權和新能源服務也受到了廣泛關注。這些服務不僅為企業提供專業的碳排放減少和永續發展諮詢，同時還協助客戶參與碳市場並實現綠色能源供應。展覽會期間，台灣碳資產展攤熱鬧非凡，許多國際公司紛紛派代表前來交流和探討合作機會。台灣碳資產股份公司指出，台灣碳資產所展示之服務項目引起了各國新能源及充電客戶的廣泛關注，進一步要求討論合作機會，而作為台灣領先的碳資產管理公司，這次斥資赴歐洲參展，目的是期盼為全球能源轉型和永續發展作出了重要貢獻。

台灣碳資產攤位詢問度高

頒發聯合國碳抵銷證書

在展覽會期間，台灣碳資產公司還向前來參觀的人員贈送了聯合國的碳抵銷證書，表彰對碳減排和永續發展的支持。這一舉措也突顯了該公司在實現淨零永續的創新能力和對於可持續發展的承諾。台灣碳資產公司董事長張三和表示，台灣碳資產能在歐洲展會中取得的成果和受到的關注感到自豪，他相信台灣碳資產所提供的創新能源解決方案將為全球能源轉型和永續發展帶來重要影響，也讓台灣企業能成為環境永續及全球淨零轉型最佳伙伴！

同時，台灣碳資產公司積極接軌國際，受到新加坡碳權交易所（CIX）的邀請，將於7月26日及7月31日在台中和高雄舉辦國際碳交易論壇，這也突顯台灣碳資產公司在碳交易領域的重要地位和角色轉變，從碳權交易及中介商邁向碳權開發商，為企業在碳關稅、碳資產和全球淨零下的最具貢獻之企業。