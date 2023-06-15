太陽光電永續協會：齊力落實環境、養殖農業、綠電三方共好

漁電共生無毒、無汙染，業者自籌資金，協助政府邁向2050淨零碳排目標

台灣發展再生能源，不僅是為了全球生態環境，更是因應國際能源轉型與國家產業的關鍵需求。但是許多偏頗的言論，嚴重誤導社會大眾對光電的認知。甚至有媒體針對太陽光電與漁電共生案場的不實報導，內容造成更多迷思。對此，太陽光電永續協會表示，業者自行籌措資金，盈虧自負，對於落實環境、養殖與綠電三方，一同共好不遺餘力，都是為了台灣的未來，共同努力，也希望藉此澄清大眾對太陽光電的迷思，齊力協助政府邁向2050淨零碳排目標重大困擾。

太陽光電案場建置資金是業者自行籌措、盈虧自付，跟政府無關：太陽光電案場的建置資金，都是業者自行籌措，並非政府編列預算設置。業者是透過售電，來回收設置成本，並無跟政府拿錢，更不可能有政府追加預算的問題。且業者為求營運順暢，皆能確保案場施工品質及落實維護保養，以維持案場設備的妥善。

太陽能板即使日曬雨淋，也不會溶解，造成土地或水源汙染：太陽能板主要由玻璃及太陽能電池組成，太陽能電池的主要材料為矽，並無毒性。放置放於自然環境下，即使日曬雨淋，並不會污染環境。光電案場所採用之太陽光電模組皆依國際標準（IEC）訂立驗證項目，具可靠度及耐久性，可耐用20年以上（效率仍有80%）。

廢棄光電板早已建置妥善的回收處置機制：經濟部與環保署已有妥善的廢棄光電板清運處理機制，並成立模組回收基金，規範設置者預繳模組回收費用(1000元/kW) ，每年寄發繳費單，分10年收，環保署負責後端廢棄光電板之清運及處理。

每片模組均有編號，如任意丟棄，環保機關均可依據編號確認光電業者或案場所有權人，依「廢棄物清理法」而予以裁罰。

漁電共生案場對金屬基材耐蝕性要求頗高，且定期保養：位於沿海的太陽光電案場所採用之支架，以85μm熱浸鍍鋅鋼構搭配不銹鋼螺桿螺帽，均以20年耐腐蝕為設計考量，若有局部表面鏽蝕之狀況，業者皆能在定期維運時上漆保養，以利設備有效運作20年。

漁電共生案場無噪音與電磁波污染的疑慮：太陽光電發電設備於運轉期間，僅透過模組靜態接受陽光照射，唯近期南台灣白天氣溫高，太陽光電發電量大，變流器運作過熱時，變流器的風扇會持續運作散熱，而產生極微量的低頻聲。此外，太陽光電案場所採用之變流器均經電磁波檢測認證合格，應無電磁波與噪音污染的疑慮。

台灣發展再生能源，不僅是為了全球生態環境，更是因應國際能源轉型與國家產業的關鍵需求。但台灣地少人稠，一地兩用的漁電共生因應而生，而光電業者均秉持「漁殖為主，發電為輔」的原則，兼具發展綠電及提升養殖業環境的責任，落實環境、養殖與綠電三方，一同共好，為台灣的未來，共同努力。