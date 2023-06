HPE協助企業組織減少IT碳足跡

透過新的永續儀表板和完整的永續服務產品組合

Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE)宣布在HPE GreenLake邊緣至雲端平台上推出新的永續儀表板預覽版以及完整的永續服務產品組合。這一系列涵蓋技術、服務、財務和資產升級再造計畫 (Asset Upcycling Services)的產品組合可協助企業組織減少IT資產所產生的碳足跡。

HPE Services資深副總裁暨總經理Pradeep Kumar表示,「在混合IT環境中實現永續發展目標是複雜又令人怯步的工作。HPE運用技術與服務降低複雜性,使企業組織能夠從策略和設計再進展至實際運用階段,並創造正面效益。我們獨特且全面的方法協助客戶將永續發展計劃從漸進式的活動轉變為涵蓋每個IT領域的完整方法。」

Gartner統計®,86%的企業領導者將永續性(Sustainability)視為可保護其企業組織免於風險和破壞的一項投資。五分之四的領導者表示,永續發展有助於優化和降低成本,同時83%的領導者提及其永續發展計劃為組織創造直接的短期和長期價值。各種規模的企業組織都發布了其永續發展目標計劃,但實現這些目標的過程並不容易。其面臨的挑戰通常包括缺乏可視性和衡量指標、專業知識和技能的短缺,以及日趨嚴苛和複雜的監管法規。

HPE GreenLake平台上新的永續儀表板預覽

為協助企業組織監控、觀察和降低IT資產的能源消耗量,HPE近期將於HPE GreenLake平台上推出新的永續儀表板,以針對IT設備的能源消耗量、碳排放和電力成本提供洞察。此儀表板將利用HPE運算、儲存和網路產品組合提供的先進資料分析功能來改善整體的永續績效。

HPE將使用2023年5月收購的OpsRamp所提供之新技術,為混合雲和多雲IT環境中多個廠商基礎架構和應用程式資源提供統一的管理方法,讓儀表板具備更多永續的IT功能。目前特定客戶已開始試用此永續儀表板,其將協助企業組織從永續發展現代化的概念形成和設計階段推升至營運階段。

HPE技術長Fidelma Russo將於HPE Discover 2023專題演講上展示新的永續儀表板。客戶將可於今年底獲得此新功能。

從工作負載開始實現現代化永續發展

為支援企業組織的轉型之旅,HPE提供從工作負載著手的獨特方法,利用一系列的工具和流程達成環境和永續發展目標,並有效地制定現代化計畫。增強版的永續發展服務包括兩項新功能,並將技術和資料中心設施解決方案結合,以分析企業組織整體的能源消耗狀況。

客戶還可以使用增強版的HPE Right Mix Advisor,這是一個用於確認應用程式現代化和代管需求的流程。新功能有助於HPE建立工作負載能源消耗量的分析,並計算整體或個別應用程式的碳足跡。此流程與重新設計的HPE邊緣至雲端採用架構(HPE Edge-to-Cloud Adoption Framework)搭配使用,可協助企業組織達成營運模式中的永續IT目標。

全球工程公司Danfoss面臨兩個關鍵挑戰:傳統的SAP環境和易受水患之苦的資料中心。 Danfoss資深副總裁暨資訊長Sune Baastrup表示, 「Danfoss致力於永續發展。在我們的生態系統中,除了傳統SAP環境帶來的挑戰,我們還需應對洪水對我們資料中心造成的潛在威脅。我們在HPE的協助下同時解決了這兩個問題,並確保了解決方案的永續發展成效。HPE的模組化資料中心方案不僅能確保能源效率和快速部署,且還能讓資料中心以永續的方式擴展。HPE也透過現代化我們的SAP工作負載,降低了能源使用量,進而實現我們對永續發展的承諾。現階段,我們與HPE合作探索共同的永續解決方案,例如資料中心的超高效率廢熱再利用。」

減少碳足跡的新永續IT營運方式

新增的功能包括服務和解決方案,可協助企業組織提升IT和資料中心碳足跡的可視性、控制力和管理。

Thésée Data Center是法國一家獲得Tier IV認證的主機代管服務領導廠商,在其設施投入使用期間就將永續IT營運視為優先考量因素,最終該公司與HPE合作並成功達成此目標。 Thésée共同創辦人暨技術長Eric Arbaretaz表示,「在HPE提供的眾多服務中,有一項是設計創新的自然冷卻解決方案,利用人工智慧和機器學習工具,更有效地控制和優化設施的能源消耗量。透過HPE Services的這個解決方案,我們能夠實現永續發展目標,並向客戶提供節能的主機代管服務。」

擴大Force for Good計畫至中小型企業

今年初 HPE Financial Services發布Force for Good財務計畫(Force for Good Financing Program),獎勵以具體行動落實永續發展目標的企業組織。HPE正擴大此計劃,納入其他產業公認的標準指標2,進而增加更多符合此計劃資格的中小型企業(SMB)。當此計劃與HPE資產升級再造服務(HPE Asset Upcycling Services)結合時,企業組織便能在IT資產生命週期即從規劃到清除的各個階段中支援更廣泛的永續發展計畫。

HPE Financial Services執行副總裁、總裁暨執行長Gerri Gold表示,「HPE Financial Services透過釋放傳統IT資產的價值,為組織轉型至更高效技術提供資金,並透過升級再造為舊有資產賦予新生命,這些都會帶來有益的循環經濟。如今,我們透過擴大此項為獎勵在永續發展計劃中取得進展之組織的Force for Good財務計劃,從而實現對永續發展的承諾。結合HPE GreenLake永續發展儀表板的可見性和洞察力,以及HPE Services團隊的全面專業知識,HPE已有能力成為任何致力於減少碳足跡並在永續發展方面取得進展之組織的策略合作夥伴。

HPE資產升級再造服務的新慈善捐贈計畫

如今,當企業淘汰退役的IT資產並透過HPE資產升級再造服務賦予它們第二次生命時,他們可以選擇將資金捐贈給數個聲譽良好的非營利組織合作夥伴,包括全球領先的氣候解決方案資源計畫(Project Drawdown)以及致力保護和照顧全球兒童的聯合國兒童基金會(UNICEF)皆是此慈善計劃中可選擇捐贈的兩個非營利組織。

欲了解HPE 以全面且高效解決方案推動永續數位轉型,加速業務成效的更多資訊,請至:https://www.hpe.com/us/en/living-progress/sustainable-it.html。