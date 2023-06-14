元宇宙在台協會 探討AI世代的生存和發展

元宇宙在台協會成立大會暨全日活動6/3日於在台北市的「OOPS創潮玩圈」成功舉辦，第一屆理事長為國立政治大學金融科技研究中心數字金融創新實驗室執行長謝明華教授。活動召集人星宴文創娛樂股份有限公司江家瑀執行長邀請了眾多業界精英來分享他們的經驗與見解，活動的主題為“AI強勢來襲，人類不能亡”，旨在探討如何在元宇宙時代中保障人類的生存和發展。法國工商會執行長Stéphane Peden、系統電子工業股份有限公司董事長李益仁、國立台灣大學商學研究所教授林家振、台北內湖科技園區發展協會副理事長張博堯等貴賓也應邀出席協會成立大會並發表了自己的看法和建議。

“人類不能亡AI解憂公益論壇” 下午場，由大聯大曾國棟永續長、商周集團朱紀中總經理、區塊輛愛好者協會高崎鈞理事長貴賓致辭，並有A I論壇由元宇宙在台協會謝明華理事長、刀神、灰太郎喜洋洋簡耀宗導演、台灣IP發展協會江秉承秘書長、水封刀、Gen3/DappioLab邱駿共同創辦人暨技術長、紅樓資本/POMO楊耀陽共同創辦人，分享了精闢觀點。除了主論壇外，該活動還啟動了“智能助公益、共融創未來-元宇宙在台協會公益計劃”並舉行了相應的啟動儀式。由李奧國際股份有限公司黃予涵董事長發布宣言，與量能文創彭康育執行長(藝人小刀)擔任公益宣揚大使，該計劃旨在通過元宇宙技術的應用，推動公益事業的發展和創新，為社會做出更多的貢獻。

此外，晚間派對交流活動還特別邀請了私董會成員參與其中，並且還有一個限時生存體驗環節，名為“Ai生存之夜”，目的在通過模擬人工智能崛起後的可能情形，讓參與者更深入地了解人工智能對人類社會的影響和挑戰。這種探索式的學習方式不僅可以提高參與者的學習興趣和積極性，還可以增強他們的實踐能力和團隊協作能力，為未來的工作和生活打下良好的基礎。

活動結束後與會嘉賓們紛紛表示，元宇宙技術的發展給人類社會帶來了巨大的機遇和挑戰。雖然人工智能技術的快速發展可能會對人類產生一定的威脅，但是只要我們能夠善加利用，我們也可以從中獲取到很多的好處和利益。同時，他們也表示，元宇宙在台協會的成立將會推動元宇宙產業並促進元宇宙技術的創新和應用，為公益事業、社會發展、人類社會的繁榮和進步做出貢獻。