精誠軟體服務 打造精安心全方位稽核管理平台

精礦系統」，助企業實現雙軸轉型

兼顧「數位轉型」和「永續營運」是現今企業追求成長的關鍵議題，精誠集團日前舉辦「引領雙軸轉型，打造企業韌性」DX趨勢論壇，鎖定「AI數據」、「雲端」、「ESG」及「資安」四大數位轉型主軸，邀集台灣微軟、趨勢科技、VMware、NetApp等產業專家，以及中華經濟研究院與國家資通安全研究院等研究機構，共同探討在AI浪潮下，企業如何掌握新時代趨勢先機，創造更高價值。精誠軟體服務在論壇中發表針對基於企業兩大轉型重點：「資安」與「永續」，所開發的「精安心全方位稽核管理平台」與「精礦系統ESG資訊資產管理與分析平台」兩大產品，協助企業客戶在多雲混合環境下打造符合國際趨勢與政府法規的營運流程，共創永續成長。

談資安：輕鬆實現自動化稽核、合規管理「精安心」！

根據國際資安業者Check Point Software的威脅情報部門報告，2023年第1季全球網路攻擊次數每週平均增加7%，而台灣受攻擊次數居各國之首。企業不僅需要因應外部嚴峻的資安環境，在內部也必須面對主管機關對企業資安治理標準持續提高的雙重挑戰。精誠軟體表示，「精安心全方位稽核管理平台」是精誠軟體針對企業需求設計，可依組織量身規劃，完整滿足合規要求，並以簡單易用的統一界面，整合「IT基礎結構安全管理」、「網路和伺服器管理」、「系統裝置管理」、「自主合規稽核」，與「可視化進階分析」五大模組，協助企業得以在跨平台、跨軟體系統的架構下，快速、簡單實現自動化稽核管理，更有效率的處理資安威脅。

談ESG：綠色採購x供應商管理x永續揭露一把罩、高效挖掘數據「精礦」！

精誠軟體表示，ESG議題已是全球企業刻不容緩需要面對的議題，而ESG落實涉及上下游供應商數據串聯配合，然企業本身資產管理任務已龐大繁雜，要做到隨時掌握資產相關數據，更是艱鉅挑戰。精誠軟體所開發的「精礦系統」可讓企業從資產投資決策開始，即啟動資產管理優化，不僅符合政府綠色採購，可透過統一平台輕鬆掌握供應鏈ESG執行應用，分析檢視軟體、硬體、資源採用與使用合規狀況，同時有效管理達到成本優化與永續資訊揭露，讓資產管理更加人性化，盤點更省時省力，是實現企業永續目標一大助力，目前已經有企業客戶導入使用。

此外，精誠軟體雲服務團隊也針對當前最火紅AI議題，介紹微軟基於最新AI技術的智慧化辦公智慧助理Microsoft 365 Copilot，可提供智慧建議、自動生成內容、彈性調整報表格式等人性化功能，讓員工工作更輕鬆、高效、有創意！精誠軟體雲服務團隊擁有堅實的技術團隊，具備300張相關專業證照，能有效協助地端環境使用者逐步邁向雲端，與AI工具智慧協作無縫接軌，讓知識工作者無論在雲端或地端都能享有便利的跨域工作環境，大幅提高生產力。

精誠軟體服務以「IT服務最佳夥伴」深耕台灣產業多年，致力於Cloud、Data、Security三大領域應用，專業服務和技術力深獲肯定，取得微軟雲端合作夥伴計畫（MCPP）與進階專長（ASP）資格、及雲端服務最高級別認證（Azure Expert MSP），提供雲端服務、數據服務、資安服務、軟體開發服務及維運服務等五大核心服務，支持客戶運營發展。規劃多元且彈性的部署方案，視企業規模與因應外部環境需求或內部合規稽核，打造最適切的採購與解決方案，協助客戶落實資訊目標。進一步了解精誠軟體服務，請上網：https://www.systexsoftware.com.tw/