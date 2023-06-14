中華汽車與媒體聯手 公布「綠色運輸轉型調查」

中小企業淨零意識高達九成 綠色運輸轉型勢在必行!

迎接淨零時代，為提前掌握台灣中小企業綠色運輸需求及减碳策略，中華汽車攜手財經媒體展開「綠色運輸轉型調查」，並於今(14)日舉辦記者會公布調查結果。經本次調查發現，超過九成的中小企業已意識到未來將面對運输碳中和的挑戰，並有五成以上企業認為綠色運輸具有急迫性。而面臨「綠色供應鏈」席捲而來的減碳浪潮，中小企業主要因應措施，分別為「汰換公務車」、「汰換貨車」、「採用已建置電動車隊的物流業者」。其中，更有91%受訪的上市櫃公司將「要求供應商改換電動車」列為綠色運輸策略推動重點。

根據IPCC 2019報告，運輸排放占全球年碳排的14%，並且持續增加中，而其中72%運輸排放源來自於陸運交通工具；而IPCC 2023報告另指出，由低排放電力驅動的電動車，具有陸運交通減排的最大潛力，因此，從運輸著手減碳已是企業實踐淨零的必修項目。調查結果顯示，雖然電動車價格成本拖累轉型速度，但若有解方，如電池改租用、降低入手與使用成本，企業汰換意願則明顯提升！

這次調查時間為2個月，共回收222份問卷，發現超過9成以上企業清楚認知「台灣2050淨零碳排路徑」、「運輸碳中和的挑戰」，只是對如何進行還有很多疑惑或困難；調查也發現，企業在面臨運輸碳中和將採取行動上，多數以「汰換燃油公務車」作為首要目標，也有91%上市櫃公司表示，會要求、建議或提醒供應商運輸載具要換成電動車。梁永煌表示，本次問卷對經濟部、交通部、環保署等相關部會、中小企業、甚至物流業，在綠色運輸轉型布局策略上，及綠色運輸工具生產業者如中華汽車，都非常有意義，也希望藉此讓政府、企業界對綠色運輸轉型有更多了解，能採取更正確的行動。

今年初，交通部針對「運具電動化及無碳化」提出關鍵戰略行動計畫草案，其中與電動小貨車相關的主要行動措施有電動物流車補助計畫及建立電動車輛溫室氣體減量抵換獎勵機制，預計有助於提升企業綠色運輸轉型意願。經濟部工業局金屬機電組盧文燦副組長在記者會中說到，國發會已公布運輸轉型策略，工業局負責推動運具電動化與無碳化，其中交通部已明訂運具電動化時程，市區公車及公務車先於2030年全面電動化，私人運具如汽車、機車則規劃2040年達成市售比100%的目標。

中華汽車廖景雲協理表示，面對電動車市場發展，中華汽車把握有利政策、運用長期累積的自主造車技術，持續投入資源開發電動四輪與二輪產品，並以 2030 年前達成電動商用車系產品全面完備為目標；中華汽車也將「淨零碳排」設為ESG推動目標，設定短、中、長期減碳計畫，於今年展開「以大帶小減碳共好推進計畫」，未來將以自身經驗帶領上下游協力廠逐步進行「溫室盤查輔導」、「節能減碳輔導」、「綠電建置」等轉型專案，以期共同邁向2050淨零碳排。

另外，調查結果顯示，81.5%企業願意為「電動物流車隊」加價，再加上政策補助計畫，對於物流業而言，不僅是趨勢也是另一潛力商機，綠色運輸轉型儼然已是各產業競爭力的關鍵。中華汽車廖景雲協理表示，面對電動車市場發展，中華汽車把握有利政策、運用長期累積的自主造車技術，持續投入資源開發電動四輪與二輪產品，並以 2030 年前達成電動商用車系產品全面完備為目標；中華汽車也將「淨零碳排」設為ESG推動目標，設定短、中、長期減碳計畫，於今年展開「以大帶小減碳共好推進計畫」，未來將以自身經驗帶領上下游協力廠逐步進行「溫室盤查輔導」、「節能減碳輔導」、「綠電建置」等轉型專案，以期共同邁向2050淨零碳排。

綠色運輸轉型調查重要發現，包括：

九成以上企業，對碳中和挑戰已有認知，較去年提升二成。 96%上市櫃公司將「運輸碳中和」視為挑戰。 多數企業仍未啟動碳盤查，僅15%認為「綠色運輸布局」有急迫性。 54%企業表示已經、必然會要求供應商進行碳盤查。 85%上市櫃公司要求供應商進行碳盤查。 91%上市櫃公司表示，會要求、建議或提醒供應商，運輸載具改換電動車。 79%企業認為價格因素是障礙。 認為「購入成本偏高」，降低入手價，換車意願提高達73.6%。 認為「使用成本偏高」，解決保固煩惱，換車意願提高達71.7%。 近五成企業有意願選擇有電動車隊的物流業者。 轉型商機：81.5%企業願意為「電動物流車隊」加價。

中華汽車廖景雲協理(右二)於會場上與現場貴賓合照。圖 ／業者提供

減碳挑戰商用車先行 中華汽車推動綠色運輸，逐步汰换97.2萬輛燃油小貨車

根據交通部統計資料顯示，截至2023年4月國內五噸以下小货車保有量約97.2萬輛，大、小貨車碳排放量占公路運輸排放量 30%。為邁向2050淨零碳，達成2040年新車市售比100%電動化目標，中華汽車瞄準中小企業物流運輸需求，積極擬訂運具電動化進程，2023年推出續航力升級的中華菱利電動車E300，滿足離島低碳運行及公部门汰换公務車需求。2025年運用經濟部「電動車在地生產補助」推出國內首款3.5噸電動物流車，投入倉儲集發貨站作業，並計畫於電動物流車示範區建置能源系統及車隊管理系統，協助物流業邁向綠色運輸最後一哩路。未來每推動1萬輛電動小貨車上路，將能減少11萬公噸碳排放量，相當於279座大安森林公園。



中華菱利電動車E300推出「整車買斷」及「車電分離」方案 為中小企業精打细算

中華汽車深耕商用車市場，充份運用自主造車技術，續投入資源開發電動四輪與二輸產品；迎接電動車時代來臨，推出高續航力、充電速度更快的全新車款；中華菱利電動車E300，在既有廂車版本下，跨足货車市場，滿足客、货兩用需求，全車系皆支援CCS1DC直流快充，在NEDC測試條件下货車版本續航里程最高可達到326KM，是全台第一也是唯一國產電動車，因此自今年4月推出以來，即廣獲市場好評。

而在本次與財經媒體合作的調查中也發現；79%的企業認為價格是汰換綠色運輸的痛點，更有73.6%的企業表示一旦入手價降低可大幅提高換車的意願。對此，中華菱利電動車 E300除「整車買断」外，亦提供「車電分離」方案，法人購車可依照自身營運條件做選擇。就目前新車銷售估比估算，「車電分離」估有六成，顯示購入成本的確是中小企業換購電動車的重要考量，而透過「車電分離專案」可降低購車之成本壓力，還能同步享有電池保固服務。

「以大帶小」中華汽車舉辦ESG論壇 小轉型

除公布「綠色運輸轉型調查」結果，中華汽車與媒體也集結官學界舉辦「ESG轉型實戰論壇」，共引200家中小企業報名参加，邀請工業局金属機電組组長郭肇中组長、·中華汽車廖景雲協理、KPMG 安侯永續黃正忠董事總經理及創緯塑膠林毅桓總經理與會分享綠色運輸趨勢及減碳實戰經驗。論壇中，更進一步媒合中小企業綠色運輸需求，提供逐步汰換旗下燃油車的新選擇。

2023年為中華汽車電動車生態系元年，因應3.5噸電動物流車國產化率高，中華汽車將能帶動台灣電池、馬達供應商共同發展。此外，在政府推出的「全方位協助產業推動升級轉型」補助計畫引導下，中華汽車攜手11家協力廠商，以最快速度成立「低碳化升級轉型計劃」團隊，並透過「以大帶小」聯合提出41項設備減碳改造升級方案，投資金額達1.1億元，預計完成後可減少1650噸／年碳排放量，诚碳率可達24.8%「减碳之路,你我同行」中華汽車未來將持續協助中小企業邁向淨零轉型。