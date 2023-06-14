APEC中小企業數位創新 協助邁向綠色轉型

經濟部中小企業處於6月13至14日舉辦「APEC數位創新加速中小企業綠色轉型論壇」，邀請美國、日本、歐盟、韓國、新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓、越南、泰國、秘魯及墨西哥等產官學專家共同分享作法，協助APEC經濟體提升綠色轉型意識，並探討如何協助中小企業運用數位創新，達成綠色轉型目標。

經濟部政務次長陳正祺致詞時指出，近年歷經疫情和氣候變遷衝擊，各國已體認到永續發展對於經濟成長至關重要，為協助國內中小企業因應國際淨零排放趨勢及供應鏈要求，經濟部透過5大策略支援中小企業減碳轉型，包括知識擴散、專家診斷、減碳輔導、環境優化及財務支援，並統合輔導資源、盤查工具和因應措施，連結生態圈利害關係人，共同邁向減碳目標。

經濟部中小企業處表示，由於中小企業資源有限，相較於大企業較為缺乏相關知識及能力應對綠色轉型國際趨勢，因此協助中小企業綠色轉型，進一步參與全球價值鏈，一直都是APEC關注的目標。本次論壇就「因應淨零趨勢、提升企業減排意識」、「結合數位平台、中小企業雙軸轉型」、「運用大小協作、擴散綠色商務模式」等專題，透過討論及交流，提升中小企業數位科技應用知能，協助中小企業加速綠色轉型。

論壇場邊同時舉辦展覽，包括我國在內7個APEC經濟體，共28家中小企業及新創參加，分為低碳生活及循環創新兩大展區，展出內容包含智慧移動、智慧建築、智慧健康、廢棄物管理、資源創新再利用等技術及解決方案。本次展會亦設置特色展攤，展現我國以菱角殼、咖啡渣等廢棄物的創新循環加值成功經驗。

此外，論壇亦規劃最佳實踐競賽，並邀請全球創新論壇、勤業眾信風險諮詢服務、國泰私募股權公司擔任評審，由我國、馬來西亞、印尼、越南、秘魯、菲律賓等經濟體的新創企業參與，透過業師建議，協助新創企業綠色轉型領域的能力建構，並藉以擴散知識。

經濟部中小企業處未來將持續於APEC場域與各會員體合作，協助中小企業綠色轉型，提升綠色競爭力，以達永續及包容性成長。