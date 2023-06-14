臺北市政府舉辦勞動安全獎表揚暨營造工地科技減災觀摩會 24家事業單位、16優秀人員脫穎而出

臺北市勞動局表揚推動職業安全衛生卓越績效的單位及人員，6月14日在南門大樓暨市場新建工程，舉辦「臺北市勞動安全獎表揚暨營造工地科技減災觀摩會」，共計24家事業單位、16位人員脫穎而出。

本次活動由李四川副市長代表臺北市長蔣萬安出席頒獎，勞動部職業安全衛生署長鄒子廉、各公（工）會代表及營造業相關從業人員等蒞臨現場，共同肯定優秀的事業單位及勞工。李副市長致詞表示，透過結合公私單位的力量，能達成多方合作及資源整合，推動各項合作服務，共創勞工、雇主及政府三贏的安全勞動環境，維護勞工工作權益，提升事業單位之安全衛生管理能力，使臺北市成為職安衛頂尖勞動幸福的國際都市。

勞動局長高寶華表示，本次活動除頒獎典禮之外，特別商請臺北市營造工地自主管理策略聯盟共同辦理「營造工地科技減災觀摩會」，邀請科技職安管理有成之事業單位共襄盛舉，會中展示新興發展科技人臉辨識系統、人工智慧（AI）、建築技術資訊模型（BIM）、結合CCTV管控高風險作業及緊急通報系統等多種數位科技於營造工程職安管理上之應用，透過同業交流、觀摩與經驗分享，共同提升國內營造業施工安全水準。勞動局將秉持「深根職安、捍衛勞權」不變的堅持理念，持續推動臺北市健康安全的工作環境，與勞工朋友共創友善及健康的職場。

勞檢處長梁蒼淇表示，因應AI人工智慧未來發展趨勢，運用科技建立完善職安管理機制將成主流，希望藉由此次合作，推廣更多元的學習模式，強化事業單位自主管理能力，共同合作推動防災工作，營造安全健康的工作環境。