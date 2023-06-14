威彼資訊3D可視化 助企業掌握現在預見未來

以物聯網及大數據分析技術為基礎，韓商威彼資訊憑藉優異的技術能力，將目前在韓國市占率第一的2D/3D可視化ICT整合監控解決方案引進台灣市場，協助金融業導入網路及行動銀行，客戶遍及金融業、政府單位及遊戲產業，營運績效顯著，獲得第四屆2022資育之星-新創組傑出成果獎。

威彼資訊從2D數據視覺化平台起家，第一個專案就是幫韓國某大金融集團打造戰情室，隨著數位分身及ESG應用日益受到重視，威彼也打造出3D可視化ICT整合監控解決方案。威彼資訊總經理鄭殷玖表示，威彼資訊成立19年來，建置超過三百多個專案，知名客戶包含韓國前7大金融集團、三星電子及LG等國際級製造品牌及政府單位，也獲得許多國家級獎項。由於台灣金融業開始發展網路銀行，跟手機行動APP，威彼於 2020年來台成立分公司，希望透過與台灣企業合作，將韓國經驗帶到台灣來，一同推廣台灣市場，提高台灣金融業行動業務的服務品質，提升客戶滿意度。

「我們藉由可視化ICT整合監控解決方案，與企業或政府機構既有監控系統進行串聯，將大數據收集，進行整合運算分析，再利用視覺化呈現，讓管理者可以很清楚明瞭看到來自不同管理系統的資訊，決策之進行可更有效率。」鄭殷玖說，以行動網路銀行為例，當使用者操作使用中斷時，背後可能是某一個IT設備出狀況，僅管業務部門管業績，IT部門管網路設備資安各司其職，獨立分開卻互相影響，惟有透過業務與IT系統的整合監控，才能真正知道問題所在。

以ESG為例，過去以傳統電表進行人工抄表，再使用EXCEL或商業智慧工具進行數據計算的方式，並沒有辦法與既有監控系統進行串聯，也無法得知發生問題的真正物理位置所在，工廠及大樓中，哪個地方電量較高？哪個設備有異常或故障無法得知，透過3D可視化視覺化平台，就能知道發生問題的正確位置所在，處理問題的速度也會加快。

「台灣軟實力堅強，威彼資訊來到台灣，除了希望將創新解決方案分享給在地市場，亦希望尋求更多的技術或解決方案的合作。」鄭殷玖說，南港軟體育成中心營運單位資育公司對於扶植新創公司不餘遺力，育成中心進駐許多優秀公司，匯集眾多創新解決方案，各具優勢。資育除在業務面多所協助，亦經常透過交流活動引見不同夥伴，對於威彼解決方案的品質及多元性的提升大有助益。

威彼在立足台灣金融業之後，未來希望拓展不同產業，尋求更多能性。有鑑於2050淨零碳排，不只是台灣，也是全球的目標，目前許多製造商仍使用傳統設備，資訊蒐集多半仰賴人工，藉由先進可視化解決方案，企業更能掌握現在問題所在，預見未來的趨勢，不管是ESG、IT基礎建設、數據機房、智慧大樓或智慧工廠之應用與維運，都將更有效率。