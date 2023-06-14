awoo攜手產學專家開講 助企業成為造浪者

MarTech Asia暨成長駭客年會2023登場 分享零售新未來

台灣知名AI行銷科技公司阿物科技（awoo Intelligence），結合連續舉辦八屆、具有深度影響力之成長駭客年會，在今日舉辦亞洲行銷科技高峰會MarTech Asia 2023，號召17位國際企業領導者及業界商務領袖，共同探討全球新零售趨勢與最新解方、品牌佈局OMO實務經驗案例分享，集結產業先驅成為虛實共生新時代的造浪者，深化行銷科技應用，創造零售新未來。

隨著消費者行為改變，全球零售業態也發展出多樣性，尤其過去三年從疫情爆發到回歸新常態，更加速零售產業革新。根據eMarketer 2023年全球零售電子商務預測報告指出，過去十年受流量紅利、產業更迭影響，電商成長率保持在兩位數水準，遠遠超過整體零售成長率，然而2021年開始電商成長趨緩，到2022年電商成長率降至7.1%，但零售產業及電商依舊持續成長，促使零售業者加速佈局虛實整合。

阿物科技創辦人暨執行長林思吾表示，「2023年對整體產業是危機，也是轉機。有競爭力的品牌都已佈局下一階段的新零售計畫，在電商和實體界線越來越模糊的趨勢下，企業更需創造多元雙向互動，提供一致性、更流暢的全通路顧客旅程，此外消費者也期待超個人化行銷體驗，這都仰賴智慧零售技術的導入與應用，也是MarTech Asia 2023的重點。」本屆年會以OMO Plus+為主軸，從「數據應用力、體驗創新力、數位轉型力」三管齊下，邀請到PChome網路家庭集團執行長暨網路家庭總經理張瑜珊、良興購物網總經理賴志達、日藥本舖行銷部經理暨董事長特助陳睿烽、KPMG安侯企管客戶成長與數位創新協理林大中、SHOPLINE台灣總經理暨產品總監葉力維、Yahoo!奇摩媒體策略企劃部資深總監林雨諄、生成式AI專家台大資工系副教授陳縕儂等17位業界經驗豐富的重磅講師，深度分析全球領導品牌如何整合最新數位技術與MarTech資源，建立品牌與企業的新零售生態圈。

而其中最經典的品牌案例之一，台灣知名日系藥妝品牌—日藥本舖，從實體藥妝店開始，經歷不同階段數位轉型，一步步引進人工智慧及MarTech應用，到現在實體門市有魔法貨架、線上電商有AI店長，持續與行銷科技同步革新，也使其穩坐台灣日系藥妝店龍頭。「因應新零售潮流，以及專業人才培訓的挑戰，日藥本舖必須加快虛實整合的腳步，同時我們也導入AI技術，讓消費者無論身在實體門市還是網路商店，都能感受到有如專業藥師的貼心服務。而與阿物科技合作導入awoo AMP之後，也開始注意到電商網站中大量累積的商品數據，其實有很高的商務價值。」日藥本舖行銷部經理暨董事長特助陳睿烽表示，線上線下通路不再是競爭關係，更重要的是背後累積的數據洞察，讓日藥本舖能在商品決策上有更縝密的數據支持與考量。

awoo AMP除了為台灣企業挖掘更多商機之外，也服務日本許多中大型零售品牌，第二季在日本正式突破100家企業客戶，迎向新的里程碑，也連續兩年榮獲繊研新聞社第五、六屆Fashion EC Awardsサポート賞（Support賞），是該獎項中首位連續獲得肯定的海外MarTech解決方案供應商，協助多個國際知名零售品牌在「體驗優化、流量擴增、轉換提升」方面有顯著成效。而在個人化行銷與OMO新零售的快速發展期中，阿物科技也積極拓展台日MarTech產業生態圈的策略合作夥伴，除了與日本BFP、FLIPDESK、UniSearch、CAKEHASHI等數據及系統服務供應商建立業務聯盟，今年也正式宣佈與擁有超過35萬商家用戶的SHOPLINE全球智慧開店平台深化合作。SHOPLINE台灣總經理暨產品總監葉力維表示：「隨著科技推陳出新，為了滿足店家不同情境的使用需求，SHOPLINE持續與強力的業界夥伴合作，透過串接多元的第三方功能擴展開放生態圈；awoo阿物科技在AI行銷領域具有多年的領導地位，相信藉助awoo完善的技術服務，能協助店家更有效運用AI自動產出高關聯性的商品標籤、預測消費者購買意圖，進而提升轉換成效。」

台灣內需市場持續加溫，下半年消費潛力不容小覷，這也是許多零售品牌的機會點，接下來阿物科技的產品佈局將強化人工智慧延伸應用、提升平台自動化的可控性，集結策略合作夥伴的助力，共同推進零售產業新升級，協助企業佈局OMO虛實共生策略。