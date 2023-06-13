能源新解方 美格儲能「電力膠囊」成功申請世界專利

美格儲能共同創辦人戴志成博士(左起)、美格儲能董事總經理丁廉君先生、前台電獨立董事及台灣能源數位轉型產學技術聯盟主持人許志義教授。圖/謝易晏

現與多國簽訂合作備忘錄 可望成為能源界超級獨角獸

近年來綠色經濟、節能減碳、新能源等議題的崛起，國家、企業皆投資大量心力於減碳上，不論是太陽能、風能和地熱等清潔能源，抑或是穩定電網的儲能系統的發展，都備受矚目。在聯合國提倡下，歐美各國皆承諾「2050年淨零」，科技巨頭也宣告於2030年實現碳中和目標，範圍涵蓋所有供應鏈以及整個產品生命週期，直接衝擊下游供應鏈廠商也必須配合該政策。儲能系統在這股全球減碳風潮下，被推上風尖浪頭，美格儲能丁廉君發明Power 8電力膠囊系統，有效解決缺電問題，吸引美國、新、馬、印尼等國搶簽約，成為明日最火紅的儲能系統，全球將因電力膠囊而改變，美格儲能勢必成為綠能超級獨角獸！

台灣人均用電量高居全球第三 發展綠電與再生能源刻不容緩

根據台電109年統計台灣發電量佔比，仍以火力發電為主，其中污染較嚴重，碳排較高的燃煤發電更將近40％。工業用電更佔全台用電一半以上，能源局估計2024年用電量將突破3000億度，面臨減碳政策及能源需求的雙重壓力。Power8 Tech公司創辦人丁廉君表示，再生能源絕對是趨勢，而且零排放不僅是環保議題，更攸關產業競爭力。美國年用電超過3.5萬億度，台灣一年的用電量2700多億度，中國大陸一年用電超過7萬5000億度。台灣平均每人一年就用掉1.2萬多度的電，人均用電量高居全球前三，主因是佔比近60%的工業用電。各大企業已因國際供應鏈要求，積極宣示零排放目標，並實施綠電採購、製程改善等措施，意味著積極發展綠電與再生能源已是刻不容緩。

美格儲能董事總經理丁廉君於（6/13）公開全新「Power 8電力膠囊系統」。圖/業者提供

電力膠囊系統「削峰填谷」儲存電能 解決再生能源的儲電問題

Power8 Tech公司創辦人丁廉君2016年投入儲能研發，2018年成立了美格綠能（現已更名為美格儲能），在日月潭水力發電的靈感啟發下，他研發電力膠囊系統。團隊結合美中台的工程師，打造出電力膠囊系統解決方案，透過「削峰填谷」儲存離峰多餘電能，於尖峰時釋放電能，平衡電網負載。同時解決過往再生能源的不穩定與不持續性，儲存備載多餘浪費的電⼒，⽣活低碳。新研發的電力膠囊系統，發電效率和400米高的水庫發電系統相同，電能轉換可達到75%的水準。有望能夠協助實現100%再生能源和淨零碳排，改變全球再生能源的發展。

美格儲能Power 8電力膠囊系統五大優勢

擁有獨家專利技術的Power 8電力膠囊系統的第一個優勢可以解決太陽能、風電等無法持續穩定供電的問題，有效解決綠電痛點。「將一個大型水庫的發電系統濃縮儲存在膠囊之中」，可彈性有效地削峰填谷、弭平發電峰谷的落差，協助電網做電力調整。當儲能存電時，將電廠「低谷時的電能」、風力轉化的能源、以及太陽能產生的電，驅動水泵，將水壓入特殊設計的氣罐儲倉內，即完成儲能環節。利用抽水蓄能，空氣壓縮抽⽔蓄能儲電系統，穩定電網運行，藉此推動能源結構組成，促進綠色轉型，消納清潔能源的作用，是實現「碳達峰、碳中和」目標的必然選擇。

第二大優勢，空氣與⽔循環使⽤，友善環境，零碳排。尖峰段需要用電時，系統再將氣罐內的壓力釋放，推擠氣水混合罐內的水能出倉，推動水輪機轉動，轉化成電能，進而完成釋能環節，類似一般水力發電的原理。同時回收水資源，循環使用，而且為封閉系統。也正是由於封閉系統，在轉動過程中，水資源耗損的極少，不會因蒸發而減小，也做到真正的節能高效。團隊預估，透過模組化進行系統擴大、規模化發展，若配合餘熱回收與太陽能、風力發電系統，可產生更高的發電效率。

 第三大優勢，儲能規模⼤，100MW~1GW建設週期短(⼀年)。以一個100公尺乘以100公尺的一萬平方公尺基地計算，可以放置12個大型膠囊、儲存1萬度的電（10MWh），也就是可提供1,000個家庭、約5,000人口的用電需求，相當於一個大型社區的日用電量。

第四大優勢，沒有選址問題，地上與地下均可，堆疊量化建置。電力膠囊的優點，即為其可設置於地底下的特性，讓許多小國緊張的土地資源得以緩解，完全不影響其地表上後續的開發及利用。相比太陽能電板無法存放及時效性的弊端，電力膠囊則不受地點、時間的限制，即使是沙漠地區也能預先存備水，以便後續循環使用，而其封閉性的特點，也讓水質不受蒸發或是變質的影響，以實現 「100%的再生能源」、全天候的使用。

第五大優勢，成本優勢，Power 8電力膠囊系統的成本是電池的⼀半，且有效壽命長達40年，投資回報期短，約3-5年。

各國搶簽約 美格儲能有望成為綠能獨角獸

丁廉君表示，當不穩定的綠電成為主流，電網的唯一選擇是儲能。Power8 Tech是全球第一家同時提供創能與儲能服務的再生能源公司，構建以新能源為主題的新型電力系統，研發電力膠囊產品，終極目標希望讓過度消耗的地球回歸原本面貌。其優點為符合全球碳中和減碳計畫，解決太陽能、風電無法持續穩定，有效解決綠電之不足、降低碳排穩定電網，而成本是電池的一半，壽命長達40年，該產品目前已取得多項國際專利。

Power 8電力膠囊系統目前已完成第⼀套100KW商轉(浙江湖州），2022年12月與印尼國家簽訂100GW的太陽能及儲能計畫，總投資⾦額達到1,200億美⾦，預計2023年底在印尼巴淡島完成2MW儲能建設。2023年1月與⾺來西亞Cape EMS簽約10MW儲能，建⽴⼯業區廠端⽤電，預計2023年底完1MW儲能建設。目前，美國內華達州NV Energy及新加坡YTL也在積極洽談中，美格儲能電力膠囊已經成為當今最火紅的儲能系統，有望成為未來再生能源領域的獨角獸。

文 謝易晏

工商時報