能源新解方 美格儲能「電力膠囊」成功申請世界專利

現與多國簽訂合作備忘錄 可望成為能源界超級獨角獸

近年來綠色經濟、節能減碳、新能源等議題的崛起，國家、企業皆投資大量心力於減碳上，不論是太陽能、風能和地熱等清潔能源，抑或是穩定電網的儲能系統的發展，都備受矚目。在聯合國提倡下，歐美各國皆承諾「2050年淨零」，科技巨頭也宣告於2030年實現碳中和目標，範圍涵蓋所有供應鏈以及整個產品生命週期，直接衝擊下游供應鏈廠商也必須配合該政策。儲能系統在這股全球減碳風潮下，被推上風尖浪頭，美格儲能丁廉君發明Power 8電力膠囊系統，有效解決缺電問題，吸引美國、新、馬、印尼等國搶簽約，成為明日最火紅的儲能系統，全球將因電力膠囊而改變，美格儲能勢必成為綠能超級獨角獸！

台灣人均用電量高居全球第三 發展綠電與再生能源刻不容緩

根據台電109年統計台灣發電量佔比，仍以火力發電為主，其中污染較嚴重，碳排較高的燃煤發電更將近40％。工業用電更佔全台用電一半以上，能源局估計2024年用電量將突破3000億度，面臨減碳政策及能源需求的雙重壓力。Power8 Tech公司創辦人丁廉君表示，再生能源絕對是趨勢，而且零排放不僅是環保議題，更攸關產業競爭力。美國年用電超過3.5萬億度，台灣一年的用電量2700多億度，中國大陸一年用電超過7萬5000億度。台灣平均每人一年就用掉1.2萬多度的電，人均用電量高居全球前三，主因是佔比近60%的工業用電。各大企業已因國際供應鏈要求，積極宣示零排放目標，並實施綠電採購、製程改善等措施，意味著積極發展綠電與再生能源已是刻不容緩。

美格儲能董事總經理丁廉君於（6/13）公開全新「Power 8電力膠囊系統」。圖/業者提供

電力膠囊系統「削峰填谷」儲存電能 解決再生能源的儲電問題

Power8 Tech公司創辦人丁廉君2016年投入儲能研發，2018年成立了美格綠能（現已更名為美格儲能），在日月潭水力發電的靈感啟發下，他研發電力膠囊系統。團隊結合美中台的工程師，打造出電力膠囊系統解決方案，透過「削峰填谷」儲存離峰多餘電能，於尖峰時釋放電能，平衡電網負載。同時解決過往再生能源的不穩定與不持續性，儲存備載多餘浪費的電⼒，⽣活低碳。新研發的電力膠囊系統，發電效率和400米高的水庫發電系統相同，電能轉換可達到75%的水準。有望能夠協助實現100%再生能源和淨零碳排，改變全球再生能源的發展。

美格儲能Power 8電力膠囊系統五大優勢

擁有獨家專利技術的Power 8電力膠囊系統的第一個優勢可以解決太陽能、風電等無法持續穩定供電的問題，有效解決綠電痛點。「將一個大型水庫的發電系統濃縮儲存在膠囊之中」，可彈性有效地削峰填谷、弭平發電峰谷的落差，協助電網做電力調整。當儲能存電時，將電廠「低谷時的電能」、風力轉化的能源、以及太陽能產生的電，驅動水泵，將水壓入特殊設計的氣罐儲倉內，即完成儲能環節。利用抽水蓄能，空氣壓縮抽⽔蓄能儲電系統，穩定電網運行，藉此推動能源結構組成，促進綠色轉型，消納清潔能源的作用，是實現「碳達峰、碳中和」目標的必然選擇。

第二大優勢，空氣與⽔循環使⽤，友善環境，零碳排。尖峰段需要用電時，系統再將氣罐內的壓力釋放，推擠氣水混合罐內的水能出倉，推動水輪機轉動，轉化成電能，進而完成釋能環節，類似一般水力發電的原理。同時回收水資源，循環使用，而且為封閉系統。也正是由於封閉系統，在轉動過程中，水資源耗損的極少，不會因蒸發而減小，也做到真正的節能高效。團隊預估，透過模組化進行系統擴大、規模化發展，若配合餘熱回收與太陽能、風力發電系統，可產生更高的發電效率。

第三大優勢，儲能規模⼤，100MW~1GW建設週期短(⼀年)。以一個100公尺乘以100公尺的一萬平方公尺基地計算，可以放置12個大型膠囊、儲存1萬度的電（10MWh），也就是可提供1,000個家庭、約5,000人口的用電需求，相當於一個大型社區的日用電量。

第四大優勢，沒有選址問題，地上與地下均可，堆疊量化建置。電力膠囊的優點，即為其可設置於地底下的特性，讓許多小國緊張的土地資源得以緩解，完全不影響其地表上後續的開發及利用。相比太陽能電板無法存放及時效性的弊端，電力膠囊則不受地點、時間的限制，即使是沙漠地區也能預先存備水，以便後續循環使用，而其封閉性的特點，也讓水質不受蒸發或是變質的影響，以實現 「100%的再生能源」、全天候的使用。

第五大優勢，成本優勢，Power 8電力膠囊系統的成本是電池的⼀半，且有效壽命長達40年，投資回報期短，約3-5年。

各國搶簽約 美格儲能有望成為綠能獨角獸

丁廉君表示，當不穩定的綠電成為主流，電網的唯一選擇是儲能。Power8 Tech是全球第一家同時提供創能與儲能服務的再生能源公司，構建以新能源為主題的新型電力系統，研發電力膠囊產品，終極目標希望讓過度消耗的地球回歸原本面貌。其優點為符合全球碳中和減碳計畫，解決太陽能、風電無法持續穩定，有效解決綠電之不足、降低碳排穩定電網，而成本是電池的一半，壽命長達40年，該產品目前已取得多項國際專利。

Power 8電力膠囊系統目前已完成第⼀套100KW商轉(浙江湖州），2022年12月與印尼國家簽訂100GW的太陽能及儲能計畫，總投資⾦額達到1,200億美⾦，預計2023年底在印尼巴淡島完成2MW儲能建設。2023年1月與⾺來西亞Cape EMS簽約10MW儲能，建⽴⼯業區廠端⽤電，預計2023年底完1MW儲能建設。目前，美國內華達州NV Energy及新加坡YTL也在積極洽談中，美格儲能電力膠囊已經成為當今最火紅的儲能系統，有望成為未來再生能源領域的獨角獸。