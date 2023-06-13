機器人智慧製造 助力布局新南向

ABB日前針對2023年機器人自動化的主要趨勢做出預測，其中勞動力短缺、2022年供應鏈中斷及能源成本上升，被視為機器人在2023年成長的動能，並使企業評估將業務回流母國，除此之外，國際貿易關稅壁壘等全球性的不確定性市場因素，進一步使企業開始重新審視生產中心設置位置，甚至開始規劃遷移生產基地，製造中心新南向的規劃應運而生，而在這一波席捲而來的製造南向趨勢之下，機器人自動化被視為提高生產設備靈活性、建立生產彈性、確保企業營運保持持續性的一種方式。

台灣的企業主布局南向已經很多年，在越南市場的投入甚至可追溯至1988年，是最早投入越南市場投資的外資之一，累計自1988年至2023年4月底，在越南投資案共2,959件(含新增及撤資)，投資金額達370億922萬美元，排名第4位， 近年來由於國際貿易關稅壁壘情況加劇，更多的企業主重新審視評估、積極投入南向計畫，而製造業在人力成本、勞動力的可控程度、產品生命週期短、少量多樣、大量多樣及對於生產效率等更加嚴苛的需求，更是在投入升級及生產基地規劃時，需要審慎評估的重點。與此同時，全球勞動力短缺的影響已經在所有行業發酵，由於人口老齡化、不願從事低薪及低成就工作的勞動人數增加，到 2030 年，預計將有超過 8500 萬個職位空缺，這將阻礙經濟增長，並使公司需要尋找新方法來填補勞動力缺口，勞動成本、訓練成本及勞動力的管理難度持續提高。勞動力的短缺及管理、市場不確定性、生產基地位置的評估及遷徙的需求，迫使企業以不同的思維來思考營運方式。ABB機器人可擴展、高彈性且能夠處理範圍不斷擴大的任務，加乘ABB遍佈於全球53個國家、100多個地區的全球服務網絡，成為應對這些不確定性的理想方式，使企業主更加能夠掌控製造全局並提高營運彈性。

ABB機器人智慧製造提供的高度生產彈性，協助企業主有效彌補人力缺口，提高管理效率，同時提升生產品質及穩定度。有別於專用機，透過ABB機器人專屬離線編程軟體RobotStudio，搭配周邊設備的調整，即能夠因應生產需求調整製程，並且能夠在虛擬環境創造數位雙生，規劃及模擬機器人作動，不但不會影響產線運作，更能夠在機器人上線前，透過軟體平台優化製程，實現最佳化的生產效率。雖然多數的關注集中在機器人自動化對工作機會的影響，但機器人實際上主要專注執行枯燥、骯髒和危險的工作，有助解決全球勞動力和技能短缺的問題，機器人可用性的拓展，能夠為企業主解決技能差距，提高生產彈性及機動性，並且為現有的勞動力提供更多發展的可能性。

ABB 機器人與離散自動化擁有超過 11,000 名員工，遍佈於全球53個國家、100多個地區，ABB台灣以全球資源為後盾，運籌帷幄各國在地資源，提供優質的在地服務。針對台灣企業主的南向計劃，ABB於1993年在越南成立分公司，2009年在越南成立機器人部門，累積機器人裝機量已超過5000 台，Bac Ninh、Hanoi、Da Nang、HCMC均設據點，工程及服務中心設於北越 Bac Ninh，整合應用中心及服務中心設於HCMC，提供24h/7 線上技術支援，並由機器人工程師提供專業工程資源及服務，以國際資源在地服務為台灣的企業主搶灘南向製造策略。立即了解ABB機器人如何協助企業搶灘南向機會，機器人智慧製造搶灘南向線上研討會現正展開：https://to.abb/VSDUQaba，線上webinar及相關智慧製造資訊提供下載，更提供免費諮詢服務，立即與我們聯繫。

ABB（ABBN: SIX Swiss Ex）是技術領先的跨國工程公司，致力於推進社會與產業轉型，以達到更具生產力且更永續的未來。藉由軟體技術連結旗下電氣、工業機器人、自動化和運動控制產品組合，ABB持續推展技術疆界，將績效提升至新境界。承續超過130年的歷史，ABB的成功來自全球超過100餘國105,000位優秀員工的貢獻。www.abb.com。

ABB機器人與離散自動化事業部是世界領先的機器人和機械自動化供應商之一，同時也是唯一一家擁有全面產品組合的公司，產品組合涵蓋機器人、自主移動機器人和機械自動化解決方案。我們幫助從汽車到電子和物流，各種規模和行業的公司變得更具備彈性、更靈活和更高效，致力與客戶攜手並進邁向未來的互聯協作工廠。ABB 機器人與離散自動化擁有超過 11,000 名員工，遍佈於全球53個國家、100多個地區。new.abb.com/products/robotics/zh-tw/。