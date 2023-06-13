桃市經發局攜手外貿協會助業界接軌淨零碳排

由桃園市政府經濟發展局主辦、外貿協會執行的「綠色企業大未來-因應淨零碳排趨勢之實踐與商機研討會」於今(13)日假桃園國際機場諾副特大飯店舉辦，為本年度「桃園國際採購商機大會」開啟熱身系列活動，現場邀請工研院碳管理技術總監黃文輝博士、遠東新世紀廖瑞芬副總經理及瑞智精密馮明法總經理，與業界分享企業因應歐盟碳邊境調整機制 (CBAM)之作法，以及如何運用新產品與技術成功開發全球綠色商機。

與會業者踴躍、現場座無虛席。

桃園市經發局副局長黃穗鵬致詞表示，2050淨零碳排、節能減碳及ESG等綠能、環保永續議題對產業界或各行業都已成為顯學，桃園市為全台工業產值第一名的城市，面對淨零碳排趨勢也相對有更多挑戰；因此桃園市政府積極推動各項節能減碳計畫，包括工廠綠色化輔導計畫及推動儲能補助等，期盼協助業者逐步轉型並讓桃園市朝向永續、韌性城市發展，也希能透過本次研討會協助業者接軌國際淨零碳排趨勢。黃副局長表示張善政市長上任後為協助輔導企業朝節能減碳、智慧製造、數位轉型等目標邁進，特別編列2,500萬元經費，鎖定經濟部今年編列的150億元補助款，讓每家經核可的中小企業得以獲得150-300萬元的補助款加速進行智慧製造及數位轉型，此計劃預定7月份招標最快8月份開始推廣!環顧今日到現場參加活動的業者不乏桃園各領域知名廠商，包括鼎日能源 、技嘉科技、隆意工業、車美仕、新光合成纖維、協易機械、群瑞..等超過 70位業者踴躍出席 ，此舉可看出在淨零碳排的國際潮流下，出口企業皆已正視此趨勢，並積極轉型因應與開發綠色商機。

據了解，桃園市經發局辦理國際採購商機大會已邁入第 6年，期透過大會的舉辦匯集國際買家來台進行媒合採購、爭取實質海外訂單，6年來已成為桃園外銷企業與國際採購的一大盛事，今年度採購大會已預定將於 9月 19日在諾富特華航桃園機場飯店舉辦，經發局籲請桃園業界把握機會踴躍報名參加。

