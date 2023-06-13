日立能源攜手派特法(Petrofac)簽訂約130億歐元海上風電協議

日立能源(Hitachi Energy Ltd.)宣佈將攜手全球領先的能源服務公司Petrofac，為荷蘭和德國輸電系統運營商TenneT提供多座海上和陸上高壓直流傳輸電力轉換站及配套的基礎設施，推動大規模再生能源加速併入歐洲電網。

日立能源依託其率先在全球應用的高壓直流傳輸技術，攜手Petrofac與TenneT簽署了為期數年的框架協議，為其關鍵的海上風電「2 GW計劃 (2GW Program)」 提供支援。

該協定初步部署了6套創新的再生能源併網系統，其中5套用於將海上風電場的電力併入荷蘭電網 ，套用於併入德國電網。 每套併網系統的容量都將達到2GW，電壓水平±525 kV，將作為離岸風電的全球首創的先例。

位於海上與陸上的HVDC Light®電力轉換站可有效地將電力輸送至岸上。

這份具有里程碑意義的框架協議是日立能源有史以來規模最大。 該合作彰顯了如何以創新的方式有效地部署先進技術，以及如何利用新的商業模式來達到實現綠色能源轉型所需的規模。 該框架協議模式使得日立能源和Petrofac能夠預先規劃，及時擴充人力及產能，對員工進行產業所需的技能培訓，同時發揮連續專案之間的協同效應，確保專案按時投產。

日立能源將為相關專案提供進階版高壓直流傳輸系統（HVDC Light®）電力轉換站，用於海上的交流-直流轉換及陸上的直流-交流轉換。 Petrofac將負責海上平臺和陸上電力轉換站的工程、採購、施工和安裝（EPCI）。

該框架協議下的首份合約（Ijmuiden Ver Alpha專案）立即生效；第二份合約（Nederwiek 1專案）預計將在今年晚些時候簽訂。 該框架協議還包含Doordewind 1、Doordewind 2、Nederwiek 3和LanWin 5等四個專案，預計將於2024年至2026年之間陸續簽約。

日立能源電網整合業務單位全球負責人Niklas Persson表示：「此次創新的商業模式為未來實現大規模海上風電併網指明了方向。 目前，我們正在為擴展全球交付能力和有效履行訂單而進行人才招募。 我們深感自豪能夠加入這一旅程，並將與合作夥伴Petrofac一同為快速大規模部署海上高壓直流傳輸技術樹立產業標杆。 」

Petrofac集團首席執行官Sami Iskander表示：「這一協議標誌著Petrofac與日立能源之間的合作又邁出了新的一步。 我們已經為加速推進TenneT的前兩個專案，準備好了關鍵資源和碼頭容量。 Petrofac業內領先的EPCI專長與日立能源成熟的先進技術相結合，能夠支援TenneT實現更高效和更大規模的風電併網，為數以百萬計的歐洲家庭送去可負擔的潔淨能源。 」

TenneT首席運營官Tim Meyerjürgens表示：「TenneT擁有北海風電接入所需的專有技術、規模和地理位置。 這將是本世紀最重要的基礎設施計劃之一；能源系統的綠色轉型對於產業的低碳化發展至關重要。 通過與產業夥伴的合作，我們非常自豪地實現了又一重要里程碑。 我們將攜起手來加速海上電網的發展，塑造未來歐洲能源格局。 」

TenneT海上大型專案負責人Marco Kuijpers表示：「這一嶄新的長期合作模式與我們尋求構建牢固合作夥伴關係的價值觀轉變相契合。 這種模式讓雙方都擁有更大的靈活性，共同推動技術進步，並有利於提前制定計劃。 這對各方都有益處，確保了就業機會和增長，同時強化了供應鏈韌性。 我們已經看到合作夥伴在增加額外資源和設施方面進行投資。 」

日立能源和Petrofac於2022年6月開始共同為TenneT的「2GW 計劃」提供併網和配套基礎設施解決方案。同年，德國、荷蘭、丹麥和比利時簽署了《埃斯比約宣言》，宣佈在2030年前共同部署至少65GW海上風電裝機容量 。 其中40GW（佔比約2/3）將來自TenneT公司，其德國和荷蘭的北海海上風電專案各佔20GW。