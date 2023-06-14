瑞祺電通攜手邊信聯科技 奠定可信邊緣AI運算領導地位

由樺漢集團旗下上市企業瑞祺電通股份有限公司攜手邊信聯科技股份有限公司，整合雙方專業技術和資源，共同奠定可信邊緣AI運算國際領導地位，開創產創策略投資整合成功高峰。

在數位與網路的高速發展下，近年各產業面臨資安威脅日益嚴重，從世界經濟論壇（WEF）全球風險報告來看，關於「科技問題」類型風險逐年竄升，更是IT界無法避免之挑戰。有鑑於此，樺漢集團旗下在資通訊安全管理領域著墨很深的上市企業瑞祺電通進行參與研究了解後，進一步認購邊信聯科技股份有限公司首輪增資金額四千萬元。

由於邊信聯的可信邊緣運算平台專注提供邊緣運算安全、可信及隱私保護技術之高科技軟體公司，提供各合作夥伴IoT、AIoT及邊緣運算相關資料安全防護、資料隱私保護及可信運算平台解決方案，透過彼此雙方的掌握的核心技術、軟硬產品結合及樺漢科技建立的產業生態系創新服務等合作，可發揮強大雙贏能量，在國際舞台上發光。

參與儀式之貴賓大合照。圖／業者提供

樺漢集團董事長朱復銓表示：「樺漢集團旗下瑞祺電通擁有各領域專精人才，研發部門分成軟體、機構、電子與系統等研發工程部門，定期舉辦教育訓練及技術分享，進而提升研發工程師設計能力與技術，加上瑞祺電通與國際晶片大廠都有密切的技術合作，例如：Intel，AMD，ARM，MTK，Marvell，NXP，Broadcom等CISC(X86)及RISC(ARM)晶片廠商，當這些廠商一推出新的晶片，瑞祺可短期內設計開發相關資通訊市場應用的領先平台產品，之於全方位之資安防護就相形更顯重要，預期瑞祺電通攜手邊信聯科技，能奠定可信邊緣AI運算領導地位。」

邊信聯科技股份有限公司董事長邵家健指出：「邊信聯推出可信邊緣AI運算平台，可一站式與工業級電腦整合，在多種系列平台運行雲原生AI應用程式，並提供從邊緣到雲端的AI模型機密性和使用者資料隱私保護。瑞祺電通投資邊信聯增資新股四千萬台幣，雙方預期創造可信邊緣AI運算奠定國際領導地位邁進。目前邊信聯股東包含陽明交大、國發基金、日本九州科技基金、零壹集團與竹科領導廠商等，此次很榮幸獲得瑞祺電通做為樺漢集團旗下資安產品與服務的專業廠商，透過彼此合作將可使瑞祺技術領先業界。」

國立陽明交通大學產業加速器暨專利開發策略中心(IAPS)主任、邊信聯科技股份有限公司創辦人黃經堯表示：「邊信聯提供可信邊緣運算，其技術具備高效即時和資安保護能力的運算，未來尤其金融及保險業對於此技術需求將大增，而我們的專業技術可實現安全的應用與服務，主要在於智慧城市、智慧醫療、智慧交通與5G Open RAN等領域，合作之重量級企業客戶已超過20家。」黃經堯強調「可信邊緣運算」核心優勢在於：一、可信賴的資料保護安全性。二、資料隱蔽性，視用戶需求將資料分層揭露。三、邊緣智慧化，運算時也在學習。

瑞祺電通攜手邊信聯科技之架構圖，奠定可信邊緣AI運算領導地位。圖／業者提供

IAPS成立於 2013 年，是全國第一家由學界成立的新創加速器，至今培育超過 1000 家新創團隊及科研團隊，每年協助培育科技團隊募資額超過六億台幣。黃經堯認為：「新創公司要成功除了核心產品或技術是否具有競爭力，「人」是最重要關鍵，所以邊信聯在創業即邀請各領域專業人士包含研發、產品開發、財務等業界經歷豐富的精英加入團隊，更導入ERP系統，超前部署企業之堅強陣容，加上此次產創策略合作，更把台灣科技創新能量推向世界舞台。」