震旦通業舉辦3D用戶暨Stratasys使用者大會 快速滿足顧客需求

震旦集團旗下通業技研於6/6、6/8在台中和台北舉辦「通業技研3D用戶暨Stratasys使用者大會」，以深耕3D列印市場逾30年的經驗，分享與展示通業在汽車、航空航太、醫療、時尚等高端客製產業，推動增材製造、批量生產零件的垂直整合應用實例及未來發展方向。此外，通業技研總經理紀崇楠表示，今年將成立通業「3D創新技術應用中心」，提供顧客三大服務，包含「Creaform 3D掃描校驗服務」、「批量生產製造3D列印技術開發」以及「環景3D人像攝影棚」，協助產業探索新製程，提升台灣產業競爭力。

通業技研總經理紀崇楠表示，今年將成立通業「3D創新技術應用中心」，提供顧客三大服務，以在地化方式協助產業探索新製程，提升產業競爭力。圖／業者提供

通業技研是美國Stratasys在台灣唯一的白金代理商，整合超過1,000台工業級3D列印設備，希望藉由融合3D科技跨域應用，協助顧客縮短開發時間，達成多元且彈性製造。而即將成立的通業「3D創新技術應用中心」，提供Creaform加拿大原廠認證的「3D掃描校驗服務」，滿足顧客在地化掃描需求，提升服務時效。「批量生產製造3D列印技術開發」則分別以尼龍3D列印代印和高階模具射出技術，提供製造業高穩定度且一致性的終端零件。此外，「環景3D人像攝影棚」，提供多元的3D互動體驗，可應用於AR/VR或輸出成3D列印商品，如:浮雕鑰匙圈、個性化印章、3D列印Ｑ版或擬真人像公仔，滿足B2C消費性產品的客製化列印需求。

通業表示，本次用戶大會的核心為「重新定義生產方式－探索未來」，三項亮點包括「邁入積層製造2.0時代」、「3D列印與垂直整合製造生產應用」，以及「革新設計與3D列印未來應用」。希望藉此滿足不同產業應用之需求，讓顧客在研發設計、組裝驗證、產品品質掌控或到中小批量規模生產都能透過3D解決方案得到助益。















Stratasys J850 TechStyle 3D 列印機為時尚行業量身訂製，專為紡織品、服裝、配飾和鞋類設計應用。圖／業者提供









通業與LIN手作社團攜手合作，結合Stratasys 3DFashion TM 列印技術，將3D科技應用於手提包或收納包，展現出獨特而迷人的視覺效果。圖／業者提供















通業與LIN手作社團攜手合作，結合Stratasys 3DFashion TM 列印技術，將3D科技應用於手提包或收納包，展現出獨特而迷人的視覺效果。圖／業者提供

3DFashion™技術以全彩色、多材料直接列印到汽車中央鞍座飾面，創造個性化外觀和觸感。圖／業者提供

Stratasys 3DFashion™ 3D列印技術可將彩色圖案或印花應用在牛仔布、棉、聚酯、亞麻和皮革等材料上，用於織物、服裝、鞋類和奢侈品配飾，設計師可以使用超過60萬種獨特的顏色進行3D列印，並模擬不同的紋理和飾面，實現聚合物和織物纖維的機械黏合度，營造出具有獨特性和視覺效果的作品。而這項技術也被應用於知名汽車製造商的概念車內飾設計，如座椅、門板和儀表板等。

此外，Stratasys也專注於汽車和航空航太產業的整合製造應用，複料同步射出3D列印技術可以加快原型製作時間，並使用PA12尼龍粉末材料在H350高速3D列印機上製造輕量化零件，以提升汽車和航空航太的燃油效率和性能。還使用塑代鋼製作裝配測試夾工具等現場所需的工具，並針對阻燃、高性能的ULTEM™ 9085熱塑性塑料提供多種顏色選擇，可用於飛機內飾等美觀注重的最終零件應用。

通業技研代理全球知名3D產品，協助顧客於產品開發週期導入合適的3D工具協作，以多元3D解決方案，協助顧客提升競爭力。並連續獲全球3D列印塑料龍頭Stratasys台灣唯一白金級合作夥伴，同時也為量測龍頭AMETEK集團Creaform台灣唯一高級合作夥伴；未來將持續秉持專業的精神，推動跨產業的3D智能整合解決方案，快速提升產業效能。