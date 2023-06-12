泓格發表開口式比流器系列無線三相雙迴路智能電錶　

實現節能與高效能的嶄新一步

泓格推出創新的iWSN-9603開口式比流器系列無線三相雙迴路智能電錶。這款創新產品專為單相或同一三相電源不同迴路的設備電力資訊量測而設計，提供了出色的功能和效能。iWSN-9603開口式比流器系列模組搭載了1組三相電壓接點和2組三相最大400A的開口式比流器輸入，使其成為一個高度靈活且多功能的裝置。iWSN-9603開口式比流器系列無線三相雙迴路智能電錶不僅能夠測量電力消耗，還能透過無線通訊和工作電源的電壓量測訊號，實現高效的資料傳輸和通信。

泓格科技的iWSN-9603系列模組的特點之一是使用了Sub-GHz無線通訊頻段，在工廠內空間有限和屏蔽嚴重的環境下， 大大提高無線通訊可靠性。此外，該模組還具備資料補遺功能，以確保資料的完整性和可靠性。

為了滿足維護和安裝的需求，iWSN-9603系列模組設計了方便配置的指撥開關，並配備了IP33防灑水機構和接線端子護蓋，以避免因消防灑水系統啟動而導致的電路短路問題。這使得該產品可以在機箱外安裝而不受任何損害。

此外，iWSN-9603系列模組內建即時時鐘和資料時間戳記功能，特別適合於機台或製程能效改善、碳排計算、電力資訊管理、設備預知保養和節能大數據分析等應用。使用者可以輕鬆地追踪和管理電力資訊，實現有效的能源管理和節能措施。

泓格科技致力於提供高品質、可靠的能源管理解決方案，iWSN-9603開口式比流器系列無線三相雙迴路智能電錶正是該承諾的最新體現。這一創新產品的推出將為工廠和企業提供更準確、更便捷的電力監控和管理解決方案。有關iWSN-9603開口式比流器系列無線三相雙迴路智能電錶產品詳細資訊，請參考：https://www.icpdas.com/tw/product/iWSN-9603-160-ME-IP33